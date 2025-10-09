Chaco ayudó a Morita

Qué MORAvilla de chamaco en el Sub 20 de Chile, mi Franky. En serio que aún no me la creo cómo existen los que piden no marear al chavo de Tijuana, si, al contrario, hay que echarle porras y mostrarle apoyo para que salga de la medianía que acostumbran nuestras promesas pamboleras.

Pues dentro de la vorágine por el talento de Gilberto, me contaron de alguien que no había salido en la pintura del proceso que lleva Mora para dar pronto el brinco al Viejo Continente, y es que resulta que quien puso al chamaco en el radar de la superagente Rafaela Pimenta, fue ni más ni menos que un viejo conocido de otro de sus representados: el Chaco Giménez.

El papá de Santi la hizo de escouteador de la promotora brasileña, pues después de que el Bebote firmó con la agencia de Pimenta, Chaco le recomendó ir por Morita, pues lo detectó a tiempo en Liga MX. En cuanto lo vio la exabogada y ejecutiva de Mino Raiola, no dudó en ficharlo y así, Giménez se ganó seguir recomendando jugadores que vea por las canchas que visita. Tremendo trabajo, vaya que le ayudó a Gilberto.

EL VASCO, PENDIENTE DE SUS CHAVOS

Qué tremendo detallazo de Tahiel Jiménez, de mostrar el jersey del noqueado Mateo Levy de Cruz Azul en su gol ante Chile, esa es la competencia por el puesto que queremos ver, no son enemigos, sino compañeros luchando por elevar el nivel del equipo. Son roomies de concentración en el Mundial, grandes amigos, ya que también comparten esa doble herencia cultural, mexicana y argentina.

Pues Mateo ya está mucho mejor, ya estuvo entrenando con la Sub 20 y podría incluso salir a la banca el sábado ante Argentina en Cuartos. Eso sí, le sacó un susto a más de uno, tanto que me contaron que hasta el Vasco Aguirre le echó un grito para externarle su apoyo y decirle que están con él después del golpazo en la cabeza ante Marruecos. El jefe pendiente de sus muchachos hasta en el Cono Sur. Bien ahí.

HISTÓRICO DE PUMAS PUDO SER CHIVA

Dentro de la crisis que azota a Universidad, me he encontrado con muchas críticas al manejo de la directiva actual y anoche escuché atento al buen Manuel Negrete, quien confía en que Pumas mejore. El histórico futbolista de Selección y el club auriazul asistió a la presentación del libro de su excompañero de Mundial, El Sheriff Quirarte, quien publicó ¡Bendito futbol!, un testimonio de su vida ligada a la cancha.

Pues Manolo contó entre los asistentes que, cuando era niño, le iba al Guadalajara, ya que su ídolo era su legendario portero: El Cuate Calderón. Es más, Negrete alcanzó a recordar que cuando ya estaba en Cantera, tras pasar por Cruz Azul, a punto de debutar con la UNAM, lo buscaron de Chivas con una tentadora oferta, pero al final, la directiva auriazul lo convenció de quedarse. ¿Te imaginas haberlo visto con el Rebaño, con su mítico ‘22’? Lo que se habría perdido Pumas, nada más su máximo goleador histórico mexicano, por encima de Hugo. Ahí nomás.

IRARRAGORRI LA LIBRÓ Y VOLVERÁ

Aunque varios ya se frotaban las manos para ver a Alejandro Irarragorri tras las rejas, ayer al fin comunicó oficialmente Grupo Orlegi que su jefe no fue vinculado al proceso penal promovido por la FGR a instancias del SAT. Fue absuelto y se pone fin a esta imputación. Claro que seguirán saliendo conjeturas en torno al mandamás de Santos Laguna, Atlas y Sporting de Gijón, pero ya está la resolución y al fin respira un poco mejor en medio de la crisis deportiva de sus clubes.

Es más, me cuentan que Irarragorri por fin volverá al país luego de estar entre Estados Unidos y España, para seguir de cerca el movimiento más importante que tienen en el área deportiva de Orlegi: la desvinculación del Atlas para tenerla lista, planchada para después del Mundial 2026.