El reporte Ponce: Se preparan renovaciones en el Tri

Exhibidos. Lo rescatable de esta Fecha FIFA es que se pusieron en evidencia los cambios en Selección que deben ser inminentes: Mora hoy es mucho más que Orbelín y Lira le puede comer el mandado a Edson. Chiquito Sánchez se mete en carrera y Quiñones regresa a la contienda. Aunque Gallardo es inamovible por izquierda, tiene al mejor relevo en Mateo y Reyes debe ser titular por derecha. Otros que pueden ceder espacio a juveniles: Obed por Romo a ojos cerrados y Montiel rebasa a Charlie. Berterame gana un paso como tercer delantero a Sepu. Y Malagón, aunque criticado, sigue como la mejor opción en portería.

Y así, aún realizando ajustes, se confirma que México no está a la altura de ganarle al grupo en la élite del futbol mundial, como Colombia y Ecuador, sino a aspirar a que se alineen las estrellas para dar un batacazo en el Mundial, con mucha fortuna y corazón, cosa que rara vez ocurre. Que los Dioses del Estadio nos agarren confesados el próximo verano.

LES SALIÓ CARO LLEVAR AL TRI

Costoso. El negocio no le salió a Jalisco. El partido anterior del Tri en el Akron ante Estados Unidos costó 8.7 millones de pesos, más los gastos de operación y logística, un contrato que se firmó en pandemia y que tardó en cumplirse. Pues me cuentan que esa cifra ya casi se triplica. Hoy, rentar al Tri para una ciudad en México como Guadalajara, cuesta más de 20 millones de pesos. Es decir, al gobierno de Jalisco, que ayer tuvo que rematar las entradas a menos del 50% del precio original en la taquilla, no le salió el negocio, a pesar de que reportaron 41 mil almas en la casa de Chivas. Y peor con el tristísimo espectáculo y los abucheos, algo que no ayuda a la marca del estadio que buscaron posicionar.

LO QUE SIGUE CON LOS SUB 20

Prometedores. Un tema importante que comienza a platicarse en la alta esfera de los dueños del futbol mexicano: ¿cómo aprovechar a una generación brillante como la Sub 20 de Chile en Selección Mayor? Y ya hay una propuesta.

De entrada, Andrés Lillini debe presentar el reporte del torneo juvenil en el Cono Sur en FMF, será decisión de Duilio Davino e Ivar Sisniega lo que sigue con esta camada, pues ya serán parte de la Sub 23, el escalón debajo de la Mayor en la pirámide de Selecciones. Viene calificación a olímpicos y después soñar con ser base del Tri en el Mundial 2030. Me dicen que, aunque fue muy criticado Eduardo Arce, la propuesta es que siga con este grupo, como está propuesto desde hace año y medio.

Los muchachos reportaron desde el lunes con sus equipos, recién aterrizados de Chile, y me cuentan que aunque en el Mundial buscaron alejarlos de cómo se estaba inflando la expectativa en su entorno, al final les pegó muy duro perder con Argentina. Lo positivo a bote pronto es que antes, sólo Gilberto Mora estaba en el mapa europeo, pero ahora aumentaron los candidatos.

DUEÑOS QUIEREN INTEGRARLOS A LA MAYOR

Aspirantes. Se conversa entre propietarios y directivos de nuestro futbol cómo integrar a estos juveniles en un proceso más cercano a la Selección Mayor, a fin de que se vayan forjando y preparando. Pues me cuentan que un planteamiento se pondrá pronto en la mesa de la FMF: que esta generación Sub 20 sea el sparring del equipo del Vasco Aguirre en las citas de los micro ciclos y hasta en la concentración final del Mundial 2026, para que se vayan empapando de lo que significa la competencia del más alto nivel. Algo como lo que están haciendo con Rafa Márquez, quien es auxiliar de Aguirre para después tomar las riendas rumbo al 2030. Me parece magnífica idea, ojalá que en Toluca la acepten.