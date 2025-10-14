¿Cambia fechas el Mundial?

Así es mi querido Francoliever, la Copa del Mundo está en amenaza de sufrir cambios de fechas, me anticipa mi oreja fifera, que es bien metiche, pero está anda hasta el tuétano en el entorno de mi compa Infantino.
Pues me contó que lo que sucedió en el Mundial de Clubes de los Yunaited este verano, con tormentas eléctricas, pero sobre todo con un calorón insoportable en muchas sedes también del 2026, además de un clima similar en nuestro país, sumergido en diluvios constantes que afectaron a partidos de Liga MX, prendió alertas en Zurich para cambiar el calendario.
Peeeeero no para esta Copa del Mundo, pues ya no da tiempo, sería una locura ya con todo a punto, sino para la del 2030. Quieren que sea en febrero o marzo, o después de medio año, en octubre o noviembre, más al estilo de lo que sucedió en Qatar, una experiencia que le encantó a FIFA, adaptar incluso los calendarios de la mayoría de Ligas a que la pausa de verano sea corta, comprimir fechas para dejar libres los extremos para el Mundial. No suena mal, aunque se prevé otro tsunami de quejas. Veamos.
FIFA PONE A MONTERREY DE EJEMPLO
Y ya siguiendo con temas de Mundial, te cuento que hace unos días se realizó en Nueva York un importante taller para afinar los detalles de los FIFA Fan Fests del 2026 y entre las recomendaciones y balance de lo que se ha realizado, orgullosamente podemos decir que FIFA le puso estrellita en la frente a Monterrey, pues invitaron a los organizadores de la sede regia a presentar sus avances como caso destacado de éxito ante las otras 15 ciudades. Fabuloso.
Me contaron que el equipo que encabeza Alex Hütt, Host City Manager, y César Arellano, responsable de Fan & Marketing, expusieron el proyecto del Parque Fundidora, que espera a más de dos millones de aficionados, y que además de transmisiones en vivo de los juegos, tendrá conciertos, oferta gastronómica y cultural, en colaboración con Apodaca Group, empresa experta en eventos como el sensacional Pa’l Norte y Estéreo Gol. Ejemplares.
…Y FALTA PUNCH EN GUANATOS
En cambio, en Guadalajara aún no responden. No me refiero a la organización, sino a la afición, pues el gobierno de Jalisco ya está regalando boletos para el partido de esta noche ante Ecuador, porque en taquilla apenas llegaron anoche a un 40% de boletaje vendido.
Hay que recordar que no le salió barato el partido al pueblo jalisciense, pues el anterior que realizaron del Tri ante Estados Unidos también en el Akron, a gobierno les costó 8.7 millones de pechereques del águila por contratar a México, más los gastos de viajes, hospedajes, alimentación y operación. En aquél también tuvieron que regalar, así que luce que el de hoy tampoco va a ser buen negocio para Jalisco.
¿ESTÁ EN RIESGO EL VASCO?
Cómo pululan los influencers pamboleros que por un like opinan de todo: No, no se marcha Aguirre ni en Doña Fede hay planes de cepillarlo. Están a muerte con el proyecto, aunque tenga exhibiciones trágicas como lo de Colombia (o Japón, Corea o Suiza), cosa que no se repetirá ante Ecuador. Espero. Pero no, el Vasco sigue hasta el Mundial.
GIRL POWER EN TELEVISA… NOTICIAS
Ya de cierre, te había contado que era posible que la Reimers se integrara de lleno a Televisa para ser parte del talento mundialista, pero la realidad es que hasta ahora ni en las transmisiones que le hacen en Chapultepec 18 a DAZN para la Shempions en Estados Unidos. Eso sí, ya está con el equipo de Radio Fórmula.
Pues cuando invitaron a Marion a la mesa de Tercer Grado Deportivo, muchos pensaron que entraría a TUDN, pero me contaron que en deportes no quisieron absorber su sueldo, no la ven como talento mundialista. Incluso estuvieron a punto de darle las gracias en la mesa de debate de los lunes, pero fue la gran Denisse Maerker la que pujó para que desde Nmás, la de noticieros en Televisa, se ocuparan del pago a Reimers por el show, para no perder poder femenino. Pero no en TUDN.