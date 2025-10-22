El apunte del director: Y aún hay quien duda de este América

Hay quien llegó a dudar que este América le ganara al Puebla, el peor del Apertura. Es que no se quedó a ver el partido hasta el minuto final.

Y hay quien todavía duda de Maxi. Es que no vio la soberbia asistencia que le puso a Ramón para que cabeceara el del triunfo. G-e-n-i-o.

Hay quien dudó que el Rayito prefiriera quedarse en el Nido en lugar de perseguir los petrodólares de Medio Oriente. Es que no sabe que Brian ya acordó renovar con las Águilas.

Hay quien duda de Jardine. Es que no sabe que con seis pilares del once base ausentes logró resolver un partido trabado. ¡Sin seis titulares! Y los ajustes que hizo. Maestro.

Hay quien duda del proyecto que encabezan Baños, González Iñárritu y Ramírez. No sabe que son sublíderes y que van a calificar directo de nuevo.

Hay quien duda que este América pueda ser favorito para conquistar la corona del Apertura 2025. Es que no conoce al Ave de las Tempestades, que cuando abre sus alas… el resto tiembla.