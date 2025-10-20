El apunte del director: Cruz Azul, el nuevo tumba favoritos

Este Cruz Azul de Larcamón está tapando muchas bocas, especialmente de los que lo pelusearon a pesar de su nivel ascendente, de los que no creyeron. El máximo favorito de este Apertura es el Toluca de Mohamed, un torbellino, el futbol champaña hecho equipo en Liga MX. Pues los cementeros les ganaron 1-0 en la J6. Y al siguiente candidato, el América de Jardine, le acaban de acomodar un estate quieto que pocos se imaginaron. Esta Máquina es el nuevo tumba favoritos de Liga MX. Al tiempo.

CU tiene nuevo dueño celeste

De entrada, La Máquina registró su mejor entrada en el año en Ciudad Universitaria con 40 mil 237 espectadores para vibrar con la victoria ante el América; aunque no fue mejor que la de apenas la jornada anterior, cuando Chivas le atascó el Olímpico a Pumas con 41 mil 350 almas, con cerca de 60% rojiblancas.

Eso sí, Cruz Azul ya logró en 10 meses lo que el Club Universidad no hizo en 61 años jugando como local en el Olímpico: La Máquina alcanzó la mejor racha en el inmueble universitario de partidos invictos como local, con 23 consecutivos gracias al triunfo ante América. Y podría ser uno más, pero Pumas aplicó la ‘cláusula del miedo’ y exigió que no se jugara en el inmueble de la UNAM el duelo ante los cementeros como locales, que terminaron ganando en Puebla como su casa.

Otra vez hay 'cláusula de miedo'

El cierre del Apertura para Cruz Azul es como locales justamente ante Universidad y me confirmaron que de nueva cuenta, la directiva de Pumas aplica esta ‘cláusula de miedo como local’ para que no se dispute el partido en el Olímpico de CU, del que ya se ha adueñado La Máquina. La mejor opción para ese partido del 8 de noviembre de J17 es ir de nuevo al Estadio Cuauhtémoc de Puebla. No está cerrado, pues preocupa el estado de la cancha del inmueble de la Angelópolis, pero es el camino trazado.

... y se salvaron de Jovic

Vaya torneo de los delanteros celestes: Sepúlveda, con todo y lesión, ya tiene seis anotaciones este 2025 con Cruz Azul, y el otro que estuvo a punto de salir, el Toro Fernández ya alcanzó la misma cifra. Chulada. Y pensar que aquél con el que soñaron para el ataque, el serbio Luka Jovic, apenas lleva una anotación en Grecia con el AEK de Atenas. De la que se salvaron.

Lo que en realidad hicieron Ditta y Mier

La victoria ante el América tiene mayor valor por hacer respetar los códigos y sacar de la alineación a dos pilares cementeros: Willer Ditta y Kevin Mier, decisión que como te adelantamos en el Reaccionando de RÉCORD, no fue deportiva.

Los colombianos acudieron con su selección, goleada ante México en Dallas y empate con Canadá en Nueva York, desde donde debían viajar a reportar con La Máquina. Los esperaban el miércoles a entrenar por la tarde, práctica con horario especial para que estuvieran los dos. Pero no llegaron y tampoco avisaron del retraso. Luego, el jueves ya los aguardaban para entrenamiento y resulta que tampoco arribaron ni lo informaron. Así, hasta el viernes aparecieron en La Noria y de ahí vino la decisión, soportada en los tres niveles: presidencia, dirección deportiva y dirección del equipo.

Larcamón soltó una frase días antes que lo explica: “La motivación más grande no es el rival, son nuestros colores, nuestra camiseta y nuestra gente”. Y así, sin dos referentes como Ditta y Mier, Cruz Azul le ganó al América, se reposicionó en la carrera al título y preservó los códigos internos, la unión de grupo y los valores que le entregarán más temprrano que tarde La Décima. Al tiempo.