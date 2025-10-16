¿Todo sigue igual, empeoró o se puso 'PIOR' aún?

Es una gran pregunta, a reserva de que digas lo contrario, amigo y amiga de la IGLESIA HUGOMARCELIANA. Porque después de la ridícula goleada ante Colombia, en el juego frente a Ecuador se mejoró, pero no taaaaaanto como muchos pretendíamos. El primer tiempo en Guadalajara fue prometedor, ilusionante y hasta emocionante, pero no se concretaron las oportunidades que al fin se habían podido generar. Entonces, no hay mucho para donde hacerse, seguimos en las mismas de siempre.

Más allá de las ausencias por lesión que para lo que hay en esta Selección, son fundamentales (Raúl, Edson y Huescas, ya que Alvarado no entra en la ecuación), el nivel mostrado en esta fecha FIFA fue pobre y sigue sin convencer. Lo hemos comentado en otra ocasión, no creo que sea tema "solo de entrenadores" o "solo de jugadores". Estoy seguro de que los seleccionados dan lo mejor de ellos y me "recontra ultra hipersúper" consta que estos quieren ganar y jugar bien, el problema es "sus limitaciones futbolísticas". Mismas limitaciones que les alcanza y les alcanzará para competir "en y hasta" un cierto nivel, y SAN SE ACABÓ... Lo mismo pienso respecto de JAVIER AGUIRRE, él no es Vicente Del Bosque, ni Carlos Alberto Parreira, ni Lionel Scaloni y mucho menos Didier Deschamps, el VASCO es un entrenador muy bueno y muy reconocido mexicano, probablemente el mejor para esta etapa, pero, que dirige a una selección de "CONCACAF", ¡y no le busquemos más tampoco! Quizá desde hace tiempo muchos y muchas se están engañando al imaginar que nuestra selección hará un Mundial DE ENSUEÑO cuando tenemos una de las peores generaciones de la historia. ¿Por qué deberíamos pensar eso?, ¿solo porque se jugará en México? Uyyyyyyy qué triste y barata manera de analizar entonces, ya que la realidad FUTBOLÍSTICA indica otra cosa muuuuuuuuy diferente.

Por eso no nos hagamos bolas y tampoco ilusiones, este combinado nacional (nombres más, nombres menos), está para pasar a la siguiente fase y punto. Y con suerte y otras combinaciones, porque eso siempre sucede en los mundiales, quizá esté para una ronda más y yaaaaaaaa. No quiero ser negativo ni derrotista, pero la realidad dentro de la cancha es la que viene mostrando desde hace varias fechas FIFA y no hay más. No creo que sea por el ENTRENADOR, tampoco creo que sea por los JUGADORES. ¡Estoy seguuuuuro que es por el "NIVEL DEL ENTRENADOR" y el "NIVEL DE LOS JUGADORES"! Que se podrá competir hasta un cierto nivel, y punto. ¡Ya si queremos hilar fino, esto es producto, "quizá", de la mala dirigencia que hay desde hace años y años y años en nuestro deporte, pero ese es un tema a debatir en otra ocasión!

Últimamente, el Tricolor se ha enfrentado a selecciones que están más o menos en el mismo escalón y no se les ha podido ganar. ¿¿¿Entonces???... Por eso digo: cuando nos convenzamos de ¡este presente!, al menos hasta que la cosa cambie radicalmente, dejaremos de sufrir y de hacernos falsas ilusiones. En noviembre habrá una nueva prueba para cerrar el año de preparación, será ante Uruguay y Paraguay. ¿Veremos avances como para empezar el año mundialista con optimismo, o será más de lo mismo? Algo me dice que ya sé tu respuesta, jajaja...

Gracias como siempre querida banda, nos leemos la próxima semana. ¡Saludos!

