El Reporte Ponce: Lira y Cruz Azul apuntan a Europa, ¿por cuánto?

Comprometidos. Qué momento para Erik Lira: deslumbra con Selección Mexicana, está en carrera para ir al Mundial y ya renovó con Cruz Azul hasta 2029, como te adelantamos en RÉCORD. Estoy convencido que es el mejor contención/líbero/central que hay en nuestro futbol. Y no, no hay cláusula europea como tal en su nuevo contrato, sino un compromiso entre Cruz Azul, a través del Ingeniero Velázquez, y Erik Lira.

La extensión fue una mejora para Lira, que ha elevado a gran escala su rendimiento y ya es base de Selección, al grado de competir la posición con Edson. Me dicen que el cuerpo técnico de Aguirre no duda que pueda ser titular en el 2026. La directiva de La Máquina, la agencia del futbolista, Stay Pro, y Erik saben que la vitrina mundialista puede traer propuestas europeas.

Pues Cruz Azul también reconoce que lo que les puedan ofrecer no será del tamaño de su cláusula de rescisión, que está puesta para que clubes de Liga MX no lo tienten. En su momento, La Máquina lo compró a Pumas en un monto cercano a los 4 millones de dólares, por lo que están dispuestos a que si es conveniente para Erik, lo dejarán partir al Viejo Continente en un costo cercano a esa cifra, aunque le pierdan. Eso es compromiso.

LA FIGURA AZUL QUE SIGUE EN RENOVAR

Sólido. El proyecto deportivo que encabeza Iván Alonso ha asegurado la permanencia de los pilares con renovaciones: Rivero (2026), Sepúlveda (2026), Faravelli (2026), Gudiño (2027), Ditta (2028), Rotondi (2028), Mier (2029), Charly (2029) y ahora Lira (2029), un esfuerzo titánico por darle solidez y continuidad al proyecto. Pero aún falta.

Resulta que entre las extensiones hay aún oportunidad de mejora y la directiva de Cruz Azul lo sabe: el siguiente en ser anunciado con un mejoramiento de contrato es Rodo Rotondi, figura clave en el resurgimiento de La Máquina y con quien están avanzadas las negociaciones.

MALAGÓN ES EL TITULAR DE AGUIRRE

Elegido. Cuánta crítica se soltó contra Malagón por la goleada ante Colombia. Incluso Aguirre soltó la frase de que no tiene a un portero fijo como titular, sin embargo, la realidad es otra. Resulta que de los 22 partidos del Vasco en esta era con Selección, Luis Ángel ha sido titular en 14 (9 de ellos oficiales) y ha recibido 8 goles.

El siguiente con más acción es el Tala Rangel, con sólo 6 juegos, todos amistosos, y también con 8 anotaciones en contra. Parece ridículo que intenten tapar el sol con un dedo: el portero del América es la opción del Vasco para ser titular en el 2026, la mejor que hoy tiene México. Y superará el reto mundialista, ya lo verás.

ADIÓS TICKETMASTER EN EL AZTECA

Desafiante. Ya de salida, el Estadio Azteca se hartó de Ticketmaster, de su calidad de servicio y alta comisión, pues como te adelanté desde junio pasado buscaban otro partner para las entradas, y tenían a Fanki como su principal candidato. Pues me contaron que esta semana el Coloso de Santa Úrsula y esta empresa colombiana ya firmaron al fin el trato para que se convierta en su boletera en la nueva era del ‘Estadio Banorte’.

Así como lo lees, adiós al ‘Amo de los boletos’, hola a esta compañía fundada en 2021, que promete ser el nuevo orquestador tecnológico del inmueble mundialista para mejorar la experiencia del aficionado, con acceso ágil y seguro, integrando servicio de ticketing, cashless, hospitality y data para el templo del futbol mexicano. Luce como un reto enorme, ojalá que lo superen. Mucho éxito.