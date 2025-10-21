Europa busca a la Hormiga

Una de las grandes revelaciones en la resurrección de Chivas es la Hormiga González, quien a sus 22 años ya suma 7 goles en el Apertura y deja en el fondo del cajón rojiblanco a históricos como Chicharito y Pulido. Pues te cuento, mi Francoliever, que ya rondan las ofertas del extranjero por el joven delantero del Guadalajara.

De entrada, hay confusión por la extensión del contrato del Otaku del Gol con los tapatíos, pero acá está tu Franco para ponerle claridad: se acaba hasta el invierno de 2026, por lo que hasta después del Mundial podría ya empezar a negociar con otro club. Así que el plan en las oficinas de Verde Valle es sellar la renovación antes de la Copa del Mundo para que de las ofertas se concreten, el Guadalajara pueda venderlo y no se marche gratis.

Pues ya hay sondeos por la Hormiga Atómica, que llegan a través de sus contactos y están en la mesa de Chivas, en concreto de Rusia y del Medio Oriente. Aún no son ofertas, sino preguntas por el costo y salario del juvenil, que, por cierto, es de los más bajos del primer equipo, pues ni siquiera llega al medio millón de pesos anuales. Paciencia, Otaku, ya viene el contrato bueno.

LO DE DITTA Y MIER YA FUE

Es bastante sencillo: Kevin Mier y Willer Ditta se perdieron dos días de vuelos de Nueva York a la Ciudad de México para reportar con Cruz Azul a entrenamientos; la directiva y Larcamón acordaron sentarlos en el partido más importante, ante el América, y como sacaron el resultado, los dos colombianos volverán a ser titulares hoy ante Necaxa. Fin de la novela.

RAYADOS SE QUEJA DE MEXICANOS

Vaya frase que se aventó el auxiliar de Torrent, expulsado ante Pumas en el Gigante de Acero, al tratar de justificar la alineación de Rayados en el sorpresivo empate con Universidad: "Influye muchísimo el tema de los mexicanos, porque tenemos que jugar con cuatro mexicanos ahí y las combinaciones no son fáciles".

Vaya nivel. Quizás el cuerpo técnico del españolizado Monterrey no sepa que el resto de equipos de Liga MX tienen el mismo requisito, o debería reclamarle a su directiva que invierte a lo loco en foráneos y se les olvidaron nacionales como lo demanda la categoría del Monterrey. Eso sí, la frase que pasará a la historia en el resto del país, en la Sultana será como si nada.

SACUDIDA INESPERADA EN ESPN MÉXICO

Vaya tsunami que se vivió ayer en las oficinas en México del Líder Mundial, pues resulta que cepillaron a figuras clave de ESPN Deportes en nuestro país, que tenían dos décadas siendo los pilares de la señal deportiva de Disney.

Pues a eso de las 18 horas, entró el equipo jurídico del canal a decirle a la alta plana que debía recoger sus cosas porque serían dados de baja: se fueron Armando Benítez, principal ejecutivo de la cadena en nuestro país, junto a Yoyotzin Zúñiga, segundo de a bordo, y otros directivos. Me cuentan que hay mucho por contar aún de estos cambios, pero que los ejecutivos argentinos de ESPN en Latinoamérica tomarán ahora el control en México. Veamos.