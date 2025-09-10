El reporte Ponce: El Azteca, principal arma del Tri

Localistas. Somos resultadistas y no hay remedio: Si van ganando, son cracks, hay con qué. Si van perdiendo, es un desperdicio, no hay cómo. Al final, los empates ante Japón y Corea del Sur exhiben la realidad de México: seguimos en un punto que aún no alcanza para ser Top 10 del mundo como sueñan aficionados alimentados por los delirios de especialistas.

¿Lo rescatable? Ya hay una base: Malagón; Montes-Vásquez, por izquierda Gallardo y por derecha Sánchez; Edson con Marcel y Mora más adelantado; Alexis por un extremo y falta definir al de banda contraria; Raúl en punta con excelente cambio por Santi. Ahora, la gran pregunta: ¿Para qué alcanzará con esto en el Mundial 2026? Sólo el verano lo resolverá. Yo creo que para Dieciseisavos, quizás Octavos, mucho se resolverá más por el impulso del majestuoso Estadio Azteca que por evolución de nuestro equipo. Veamos.

EL AZTECA AVANZA Y VA POR 91 MIL

Colosal. El monstruo de mil cabezas que será el Estadio Azteca avanza y va en tiempo, ya pasó lo más complicado en la remodelación, que era bajar el nivel de la cancha, transformar su drenaje, poner pilares de acero en la estructura base y las adecuaciones como los nuevos vestidores. Listo. Ahora viene todo lo de arriba. Es cuestión de tiempo.

Lo que está aún en la proyección es la cantidad de asientos que tendrá finalmente el Coloso de Santa Úrsula, pues la directiva del estadio cree que podrían alcanzar los 91 mil lugares, y que el peor escenario es quedarse en 87 mil. Tremendo.

…Y AMÉRICA LO REINAUGURARÁ

Anticipado. Está cerrado el juego con Portugal de Cristiano Ronaldo, y como te revelé en Infiltrados de RÉCORD (13 hrs), el gestor de amarrar a la Selección lusitana fue Mikel Arriola; sólo falta que no tenga que ir a Repechaje mundialista, porque es en las mismas fechas y no podrían estar en la reapertura.

Pues la directiva del ahora Estadio Banorte está planeando que el América pueda jugar antes que Portugal en el inmueble, y no ante un club de alto calibre como se ha especulado, pues las fechas lo hacen imposible, sino en Liga MX, a manera de ‘prueba interna’ antes de la ‘gran prueba’ ante FIFA.

Incluso, las Águilas podrían jugar la Liguilla en el Azteca, pues se tiene que entregar a FIFA 30 días antes del Mundial, es decir, el 11 de mayo, por lo que antes, cuando se espera que se dispute la Fiesta Grande, lo harían en el remodelado Coloso de Santa Úrsula.

¿Y QUIÉN CONVENCIÓ A INFANTINO?

Resolutivo. Y ya para cerrar, tras el arreglo con los propietarios de palcos y plateas, que tardó tanto, te voy a contar quién fue el personaje clave que logró destrabar el problema de que FIFA pateara y pateara la respuesta al Estadio Azteca, a pesar de que seguía mandando y mandando propuestas: ni más ni menos que Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez, quien gracias a su cercanía con Gianni Infantino, logró hablar con el mandamás del organismo internacional para que ya le diera respuesta a la sede de Ciudad de México y así lo hizo, negociaron y el resto es historia.