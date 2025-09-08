¿Alguien quiere pensar en los niños del Tri?

Son las últimas pruebas para el Mundial 2026, con tanto tiempo malgastado desde el fin del ciclo de Qatar 2022, hoy queda nada para armar una Selección que piense en la trascendencia en la tercera Copa del Mundo en casa. La base parece estar: Malagón; Gallardo, Montes-Vásquez, Sánchez; Edson y algunas dudas, pero pongamos a Marcel, para que más arriba estén los volantes ofensivos: Vega y Alvarado, un ‘10’, y Raúl. Eso luce como el once en la cabeza del Vasco.

Ante Japón no lució, se evidenció el nivel verdadero anta una Selección más hecha, ‘estilo europea’, con nueve Copas del Mundo al hilo, que aunque no es contendiente, exhibió las carencias de nuestro representativo.

Pero más allá, independientemente de este Mundial, se siembra poco pensando en dejar una generación lista para tomar el relevo. Es decir, permitir que Gilberto Mora vaya a un Mundial Sub 20 cuando pudo fajarse ante los caballones de Japón y Corea del Sur, y después con Colombia y Ecuador, es una decisión que ayuda poco al futuro inmediato del Tri.

Orbelín hoy no se ve como mejor opción como ‘10’.

No tener a Mora con la Mayor parece decisión para salvar a la Juvenil ante España (campeón de Europa), Brasil (campeón de Conmebol) y Marruecos (subcampeón de África) en Chile 2025.

Y después, de las zonas donde hay más dudas como las laterales, estos partidos son para probar a Mateo Chávez y a Huescas, en lugar de Gallardo, el titular indiscutible, y a otro consolidado como Jorge Sánchez.

Ante Corea del Sur será un examen similar, en el que de nuevo está la chance de darle bola al futuro inmediato de México, pero por favor, que alguien piense en los niños.