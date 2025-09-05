El reporte Ponce: EU traspasa más a México, pero trae de Europa

Creciente. Este mercado veraniego de fichajes rompió récords de todo tipo. La ventana de mitad de año (1 de junio al 2 de septiembre de 2025) registró en el planeta futbol una nueva marca de traspasos internacionales, al aumentar más de 10% en comparación al 2024. Además, el gasto de transferencias entre federaciones ascendió a 9 mil 760 millones de dólares, un nuevo máximo, más del 50% que el anterior, según el reciente reporte de FIFA.

El análisis de traspasos internacionales de este verano revela que México contrata a más futbolistas de España (23), casi como de Estados Unidos (22), federación que justamente tiene a la mexicana como preferida para mandarle jugadores, por encima de la inglesa (9) y la alemana (7). Nuestro balompié a donde más mandó este verano fue a Costa Rica (11), España (10) y Colombia (10). En cantidad de adquisiciones fuera de sus fronteras, EU fichó más jugadores desde Inglaterra (11), Francia (7) y Portugal (6).

SE ARREGLARON LOS PALCOS …SIN BEBIDAS

Arreglado. Como te adelanté en esta columna, los dueños de palcos y plateas del Estadio Azteca las podrán utilizar en el Mundial 2026 gracias a que Televisa decidió comprarle esos lugares a la FIFA y entregarlos sin costo a los propietarios. Ya se dio la reunión de la directiva del Coloso, encabezada por Félix Aguirre, en la que les adelantaron la solución y hoy se espera que la comuniquen oficialmente. Eso sí, me contaron que no podrán ocupar sus espacios como habitualmente, es decir, no podrán introducir bebidas y comida antes de los partidos, ni ocupar los lugares de estacionamiento especiales. Pero eso parece ya lo de menos.

HASTA EN SANCIONES HAY CLASES

Resolutivos. Antes de la primera jugada del kickoff de la NFL, el liniero defensivo de las Águilas de Filadelfia, Jalen Carter, fue expulsado por escupirle al mariscal de Cowboys, Dak Prescott. Los referís lo vieron, las cámaras lo evidenciaron y de inmediato se impartió justicia: fue expulsado y será multado. Antes, el QB de Dallas también escupió al césped, con sonrisa burlona y provocadora hacia el rival, por lo que podría venir otra reacción de la Liga.

El contraste es con lo sucedido con Luis Suárez y el escupitajo que le lanzó al auxiliar de Seattle tras perder la Final de la Leagues Cup, pues ya van a cumplirse cinco días sin que la MLS se pronuncie. Inaudito. Hasta en las Ligas gringas hay clases.

TRIPLE DERROTA DE LOS REBELDES DE EXPANSIÓN

Que el ascenso iba a regresar se sabía. Y que los clubes rebeldes de la Expansión festejarían la derrota como victoria, pocos lo esperaban. El TAS le acomodó el tercer revés a los equipos quejosos de la división. ¿Tercero?

El primero fue cuando tras el cierre de la FMF, tres clubes (Leones Negros, Correcaminos y Venados) exigieron al TAS la reapertura, pero les dijeron desde Suiza que debían pasar seis años. Después, hace unos meses exigieron que les dieran el subsidio que les retiraron por demandar a Doña Fede, pero también se los negaron. Y ahora, les rechazaron la petición de adelantar el retorno a Liga MX, pues será hasta 2027. Un 3-0 categórico.

SU LÍDER LOS EMBAUCÓ Y ABANDONÓ

La ironía del caso es que su líder, José Luis Higuera, no ha podido certificar al Morelia todos estos años y ahora tiene una denuncia en su contra en la Fiscalía General de la República por aquél intento de soborno para coercionar votos en FMF, así como varias carpetas abiertas en la Unidad de Inteligencia Financiera por delitos fiscales, por vínculos con una red de 300 factureras y operaciones simuladas. Una joya.

Es por eso que cuando el G6 de la Expansión requería que Higuera ayudara a explicar las razones a los jueces del TAS para que se adelantara el ascenso como querían los rebeldes, ni siquiera se apareció. Su líder los embaucó para ir contra la FMF y hoy que ya perdieron, los abandonó. Una pena.