El Ascenso está de regreso, pero no cualquiera puede subir

El Ascenso está de regreso en el futbol mexicano. Después de que el TAS fallara a favor de la Liga MX en su caso ante el G6 de los equipos de la Liga Expansión -que buscaban regresar de manera inmediata y durante este torneo el Ascenso- hoy tenemos una fecha de regreso.

A partir de la temporada 2026-27, los equipos podrán volver a ascender a la Liga MX. Pero hay que poner atención porque no es sencillamente el pensar que volvió el Ascenso y va a poder unirse cualquiera. No, hay que recordar casos como los de Lobos BUAP o Veracruz, proyectos que no tenían la solvencia económica ni la estructura para formar parte de la Primera División. Y ahora, tras esta noticia, el balompié nacional tiene que evolucionar y aprender a cómo dar los pasos siguientes.

Hay que poner mucha atención a un factor, el capital contable. Para que un equipo pueda aspirar a jugar en la Liga MX debe tener un capital contable, que se traduce como los activos de una empresa, de al menos 30 millones de dólares. Y el gran problema, en este caso, es que prácticamente ningún equipo de Expansión cuenta con ello. Ahí es donde los clubes tendrán que evolucionar y acercarse a los nuevos tiempos: los fondos de inversión.

Además, los equipos que pretendan llegar a la Liga MX deberán contar con un crédito revolverte ante una institución bancaria por al menos 15 millones de dólares

Hay que observar lo que acaba de hacer Querétaro, una franquicia que se vendió en 120 millones de dólares, pero que, además, esa cifra muy por arriba del valor de un equipo de Liga Expansión. Las franquicias de la Liga Expansión tienen un valor de 100 millones de pesos, algo así como cinco millones de dólares, 115 millones de diferencia con el precio en el que se acaba de vender a Gallos.

Es muy fácil, y hay que ponerlo entrecomillas, pero es muy fácil el ascender ahora para llegar a la Liga MX. A partir de la próxima temporada deberás ganar tu ascenso en la cancha, pero también demostrar la solvencia económica que pide una Liga que aspira ser de las mejores del mundo te exige.

Ahí está. Ya no se necesita que existan cuatro equipos certificados, ya no se necesita pasar los candados, ahora lo único que hay que hacer es demostrar una estabilidad económica como proyecto y no representar una amenaza para el gremio futbolístico de la Liga MX .

Celebremos que el Ascenso está de regreso, y ojalá su regreso, no solamente sea caprichoso, sino que nos deje ver de nuevo esas batallas por el ascenso, esas plazas que se emocionan por ver a su equipo en el máximo circuito del futbol mexicano .

Bien hecho, el futbol nacional. Se agradece esta noticia.