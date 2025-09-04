El bombazo de Doña TV

Vaya mercado de fichajes tan movido. Y no me refiero al de Liga MX, mi Francoliever, sino al de la televisión deportiva de nuestro país. Muchos nombres han volado de aquí para allá, que si el talento de Fox Sports MX se va a Fox en Tubi, que si TUDN le presta a Netflix, que si Televisa se refuerza con el de ESPN (el caso de mi querida Vane Huppenkothen es real, será la carta fuerte de conductora en Chapultepec para el Mundial 2026). Pues hoy te traigo más, uno que se resiste y una bomba, un traspaso que se cocina y que nadie veía venir. Hasta que lo ventiló tu Franco de confianza.

SE RESISTE POR EL MUNDIAL 2026

Pues Televisa está con todo para romperla en el tercer Mundial en casa, están preparando dos entrenadores de altísimo calibre de los que ya te daré detalles, y ya te confirmo lo de la Huppenkothen, pero hay uno que se les resiste y de entrada les dijo que no: ni más ni menos que mi querido Chaco Giménez de oro, que acaba contrato con Fox Sports MX en enero próximo, queda libre y aunque TUDN le hizo un ofertón para tenerlo en sus transmisiones, sobre todo para que hable de Santi, pues Christian les dijo que prefiere disfrutar la Copa del Mundo de su vástago con la familia, que mejor hablan después del torneo. Tremendo.

TRI PREFIERE TEXAS QUE MONTERREY

Ya metido en tema mundialista, sólo para recontraconfirmarte lo que ya te había adelantado: que la Selección Mexicana no podía ir al Estadio BBVA del Monterrey, sede del 2026, por el conflicto con el patrocinio de los bancos, pues Banorte es sponsor del Tri. Por eso el duelo contra Uruguay será en el TSM de Torreón. Estaban buscando la opción de visitar la Sultana e ir al Uni de Tigres, pero al final, en la FMF prefirieron no entrar en conflicto con Rayados y mejor se llevarán el amistoso con Paraguay de la Fecha FIFA de octubre a San Antonio, Texas, que es como una extensión de Nuevo León, ¿no? Y así se evitan broncas con los clubes rivales de Liga MX. Salomónica decisión.

HASTA EN REGIOS HAY CLASES

Y ya que estoy con los regios, pues destacar el contraste de las políticas de ambos clubes para el cierre de fichajes con una plaza de extranjero abierta.

A Rayados le urge un delantero extranjero para darle el dulce a sus seguidores ante la larguísima sequía sin títulos de esta directiva, los fichajes son el bálsamo para la afición más intensa de este país. En su desesperación filtraron nombres y nombres a la prensa amiga, pero se les fueron cayendo como piezas de dominó: que si Borja Mayoral, Flaco López o Andrea Belotti, que si Patrick Cutrone. En cuanto se lo contaban a la regioprensa, el jugador les decía que "no, gracias". Ya con el tiempo encima, buscan rescatar algo del cascajo del mercado europeo. Para mí, no podrán fichar nada.

Del otro lado, Tigres cocinó a fuego lento a su campeón del mundo desde antes y le salió lo de Correa. Tienen una opción más para un foráneo, pero la directiva no se deja llevar por el apremio de bombazos, sino por lo que necesitan en lo deportivo: no es comprar por comprar. Por eso no es opción Dilrosun. Si no aparece nada útil, se quedan así.

Rayados atiende más el deseo del fan, el de la imagen, del qué dirán, se parece a Chivas; Tigres apuesta por el rendimiento, el resultado, el proyecto, se parece más al América. ¿Sí o no, mi Franky?

EL FICHAJE QUE ROMPERÁ LA TV

Ya de cierre, ahora sí, el bombazo de Doña Tele. Cuando creía que Televisa era la señal que estaba tirando la casa por la ventana para romperla con nuevo talento en el Mundial 2026, me enteré que la que le hará competencia es la que ahora tiene más equipos de Liga MX, que está creciendo y creciendo en oferta de trasmisiones, especialmente tras la compra de Caliente TV, es decir, FOX, el de los Murdoch que va por Tubi, pues.

Resulta que la Doña Tele que lidera Carlos Martínez ya eligió la gran carta que quiere para sus mesas de debate, ya puso en la mesa la oferta y está cerca de cerrar el traspaso que será la bomba de fichajes para la pantalla deportiva mexicana: FOX camina con la contratación de... ni más ni menos que... Don Álvaro Morales de ESPN. Así como lo lees, mi Frank. Bom-ba-zo.