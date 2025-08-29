El reporte Ponce: Mora es el más joven, no el mejor

Prodigio. No es broma: Gilberto Mora es el jugador mejor calificado más joven del planeta futbol, según el reciente estudio del Observatorio de Futbol del Centro Internacional para Estudios Deportivos, que realizó el ranking de los 200 talentos menores de 20 años en 2025, evaluados con un rating formado por un índice de rendimiento, calculado a partir de los datos recogidos por la firma de análisis Impect, y un índice de experiencia, que tiene en cuenta los minutos jugados, ponderado por el nivel deportivo de los partidos. Chulada de estudio.

Aunque el futbolista de Tijuana es el de menor edad entre los 200 talentos del ranking, con rating de 75.2, no es el mejor mexicano. El líder del estudio es el español Lamine Yamal (97.7), estrella del Barcelona, seguido por su compañero Pau Cubarsí (93.4) y del francés Warren Zaire-Emery (87.8) del PSG.

Uno de nuestros paisanos se coló al Top 10: Elías Montiel (83.2) del Pachuca, que es el mejor futbolista de todo el estudio que no milita en un club de Europa. Otros mexicanos entre los 200 juveniles destacados de 2025 son Hugo Camberos (74.7) de Chivas y Amaury Morales (71.5) de Cruz Azul, todos en la convocatoria que prepara a la Selección del Mundial Sub 20 en Chile. ¿Quién dijo que no producíamos talento de calidad?

USAR ASÍ AL REAL MADRID ES PATÉTICO

Escandaloso. La noticia de que un juvenil mexicano interese y tenga posibilidad de ir al Real Madrid es una máquina automática de generar clicks, likes y views, tiene un poder seductor como pocos contenidos digitales. Que la representante de Gilberto, la superagente Rafaela Pimenta, acepte que “es normal que se le relacione con grandes equipos” y que “escucharemos muchas simulaciones e ideas” de este tipo, es lo que cualquiera esperaría; pero de eso a editar el video con su respuesta y venderlo como que hay disposición en curso del club más importante de la historia por fichar a Gilberto, es maquiavélico, digno de medios sin convicción periodística y farsantes que por subir métricas engañan sin reparo a la afición.

NO MÁS FICHAJES ENTRE CLUBES MX

Cerrado. Existe confusión entre aficionados y especialistas sobre las fechas límite para reforzarse en Liga MX, pues aún hay muchos clubes con huecos para fichajes, pero hay que poner algo claro: ya no pueden contratar en este Apertura 25 a futbolistas que jugaron en otros clubes mexicanos este torneo, este lunes fue el último día para lograrlo. Para contrataciones del extranjero queda una semana más y para jugadores sin equipo otra extra. Así que el reloj avanza cruel para los que no tienen plantel completo todavía.

EX MULTIPROPIEDAD APROVECHA EL CIERRE

Recuperado. Una de las últimas transferencias entre clubes de Liga MX para este Apertura 25 fue la de Gallos y Xolos, pues el club fronterizo alcanzó a rescatar sobre la hora a uno de los jugadores que aún les pertenece tras la venta del equipo queretano, a Kevin Escamilla, titular y capitán de los emplumados, y que no quisieron dejarle al tristísimo plantel de La Corregidora. La nueva directiva del equipo del Bajío falló para tratar de recomprar al mediocampista utilizado también como defensa y este lunes cerraron el traspaso.