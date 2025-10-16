Chivas se desmarca de Omar

¿Pues qué crees, mi Franky? Que en Chivas ya mejor se están desmarcando sutilmente de Omar ‘N’. Primero contarte que ya anunciada mi querida Lorena Ochoa de oro como embajadora de la sede Guadalajara para el Mundial 2026, quien estaba antes apuntado para ser el representante era precisamente el goleador histórico del Rebaño y mundialista con México, pero en la Perla Tapatía decidieron poner tierra de por medio tras las acusaciones de acoso y su vinculación a proceso. Mejor de lejitos.

Y ahora es el Guadalajara, pues me contaron que en el museo de Chivas en su estadio quitaron estos días la playera histórica de las anotaciones del mochiteco con el Rebaño, y en su lugar pusieron un recuento de mundialistas rojiblancos con Selección, obvio sin Omar. ¿Será que es temporal por la visita del Tri al Akron o, de plano mejor, ya no la pondrán? Veamos.

También contarte que la hermana del futbolista ya presentó pruebas ante la Fiscalía de que el exatacante de Chivas no estuvo en el lugar de los hechos la fecha que lo acusan, sino en Los Mochis con la familia. Además, asegura que la denuncia está orquestada por el hermano de su expareja, al que le había prestado cerca de seis millones de pesos meses antes de la acusación legal. Vaya caso.

A LA SEDE TAPATÍA LE FALTA AGILIDAD

Ya metidos con Guadalajara, contarte que efectivamente no se llenó el Akron con la visita de la Selección, que terminó abucheada por la afición tapatía, sino que el acceso y la salida del inmueble demostró que aún no está listo para lo que quiere FIFA en el Mundial.

Seguro te diste cuenta de que cuando arrancó el juego había muchísimos huecos en las gradas, porque fue un caos llegar; ya para el descanso estaba mejor la entrada, pero antes del final se empezó a salir la gente para tratar de evitar lo que padecieron muchos, el martirio del desalojo de la zona. El operativo falló y para lo que quieren en el 2026, de poner cinco anillos de seguridad para el acceso, falta un chorro y dos montones. Ojalá que FIFA pueda poner orden.

EN MONTERREY EL ENEMIGO SÍ PARTICIPARÁ

La que va viento en popa como sede mundialista es Monterrey, que recibió estos días una nueva visita de FIFA para seguir inspeccionando. Lo único que le falta al estadio de Rayados es hacer más grande la tribuna de prensa. Pero fuera de eso, siguen ganando palomitas, son de los más adelantados.

Ahora, me contaron que aunque la directiva de FEMSA, que puso al equipo encargado de organizar la sede regia en su estadio, no le encantó la idea de hacer partícipe a Tigres del Mundial en la Sultana, peeeeeeero esta gente de FIFA que está de visita se reunirá con Dohener y compañía para aprobar la candidatura del Estadio Universitario de la UANL como sede de entrenamiento de alguna selección. Me dicen que es inminente que lo acepten.

En Guadalajara, por el contrario, ya vimos que la Academia del Atlas es parte de las sedes de entrenamiento mundialistas y Chivas sí apoyó a sus clásicos rivales, no como pasa en regiolandia, donde no se puede ver ni en pintura.

AHORA SÍ TRONÓ PAUNO

Y ya de cierre, Pauno está que truena por su salida del Oviedo, sobre todo porque sabe que le metieron el pie desde adentro. No lo iba a decir, pero ahora que será comentarista de DAZN España para LaLiga ya soltó un "quizás soy inocente, ahora veo las señales". Qué tan ruidoso era el tema de que le habían tendido la cama que salió Santi Cazorla a decir que él no fue. Dicen en mi barrio que ‘acusación no pedida...'

Pues esto sale a colación por aquellas especulaciones que soltó la regioprensa cuando el serbio se fue de Tigres, de que también el grupo lo había orillado a marcharse, cosa de lo que Pauno pudo hablar como ahora lo hizo del Oviedo, pero como no fue así, no lo hizo. Puro humo de mis compares afiliados a Rayados.