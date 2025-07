Ley mordaza en Leagues Cup

Pues a mí sí me ha gustado esta nueva versión de la Leagues Cup entre nuestra Liga Meme X y la Eme Ele Ese, trae buen espectáculo, pero a los clubes, técnicos y jugadores mexicanos no tanto. Y si dicen algo públicamente, igual que sucede en nuestro torneo local, les llega la ley mordaza con una multa bastante cariñosa, que contrasta con lo bajo de los premios.

De entrada, mi Francoliever, el campeón sólo recibe 2 melones de dólares, a repartir entre el club y el plantel, según impuso el gremio de futbolistas de los Yunaited; el subcampeón se embolsa un millón de los verdes y el tercero, 500 mil. Además, por jugar cada partido se pagan 100 mil dolarucos y por victoria, 50 mil.

Pues el castigo monetario que se le aplica a cada quejoso que haga pública su crítica a la Leagues Cup, como ya lo hizo mi Turco Mohamed de oro, es de 50 mil dólares, es decir, casi un millón de los del águila. Así como lo lees, mi Franky. Por eso escucharás pocas protestas de un torneo que acumula una avalancha de quejas en la intimidad. Pero a mí, me gusta, ¿y a ti?

...TAMBIÉN EN LA MANZANA TV, CASI

Y resulta que este reglamento es casi extensivo para los comentaristas de Apple TV. Bueno, no tienen que pagar multa, pero sí tienen orden directa de la producción de no hacer comentarios negativos sobre los árbitros, el campo, el estadio, los equipos, la organización o cualquier cosa que tenga que ver con la Leagues Cup. Casi parecen Televisa.

CHIVAS, A REZAR POR CONCA

Entonces, ¿qué atractivo puede tener? Pues para los protagonistas de siempre poco, pero para los que han resbalado los últimos años, hay un premio atractivo, más allá de la lana: un pase a la Concashempions, que da un pase al Mundial de Clubes.

Los tres primeros lugares de esta Leagues Cup entran a la siguiente Conca, pero hay que recordar que ya hay seis mexicanos con boleto al torneo regional: América y Toluca como campeones, Rayados como finalista, Cruz Azul como mejor del año, y Tigres y Pumas como los siguientes en la tabla anual.

Así que si alguno de estos seis queda entre los mejores, cosa que es altamente probable, le toca boleto a los que siguen en la tabla general de la temporada 24/25, es decir: si llega uno, va León (7), si se cuelan dos, también va San Luis (8) y si son tres, le toca también a Tijuana (9). Así que si equipos como Chivas o Pachuca quieren Conca, a fuerza deben alcanzar Semis al menos.

BOUANGA, CASI LO DE SERGIO RAMOS

Para mi sorpresa, resulta que en el Nido sí les entró la cosquillita por la presión mediática y de la afición por la falta de refuerzos bomba, pero corrigieron al final. Pues sí preguntaron por Bouanga, confirmado, hicieron propuesta por 10 millones de los verdes al LAFC, sin incluir a Javairo. El problema llegó con el sueldo, pues Dennis exigía convertirse en el segundo mejor pagado de Liga MX después de Sergio Ramos y ahí fue donde la puerca torció el rabo. El español gana 6.2 millones de dolarucos por un año con Rayados, y el delantero francés pedía 5 mdd anuales en un contrato ¡por cuatro hasta 2029, con 34 años de edad! Una locura de la que el Ave supo zafarse.

SALUDOS AL ARBITRAJE

Y ya de salida, un saludo a la Comisión de Arbitraje y al Señor Herrero, que aunque efectivamente no charlaron ni enseñaron la presentación ni a la mitad de clubes de Liga MX, debo corregir que el Club América no fue el único al que sí se la mostraron. Eso sí, a Necaxa no le tocó la charla y eso para mí es una desventaja, que uno de los equipos haya jugado tras hablar con los silbantes y el otro no. Y lo peor es que con el que hablaron fue al que acuchillaron. Aún hay que hacer mucho por este arbitraje nuestro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNTAS VICTORIAS TIENE LA LIGA MX Y LA MLS EN LA LEAGUES CUP 2025?