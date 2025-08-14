Piovi juega por acuerdo

“Juegas y te vas”, así me imagino, mi Franky, que le contaron desde Miami a Gonzalo Piovi cuando le confirmaron que el Inter estaba por alcanzar un acuerdo con Cruz Azul para su fichaje. Resulta que la directiva que encabeza Beckham charló con la celeste para fichar al central zurdo, pero dentro de las condiciones que pusieron Alonso y compañía es que no se vaya este fin de semana. ¿Por?

Ante San Luis, Orozco Chiquete cometió una desconcentración en los minutos finales, pues llegó tarde a barrerse, se llevó al rival y con eso recibió la segunda amarilla para ser expulsado, con lo que no puede jugar ante Santos el sábado. Por eso, La Maquinola le pidió al equipo de Messi que Piovi se marche después del partido, para que se despida de la afición celeste en la cancha y de paso les ayude todavía contra los laguneros.

¿Y EL REFUERZO CELESTE?

Y no, mi querido Pitufín, La Maquinola no va por otro central, no lo están buscando, pues confían en que Orozco Chiquete tome el puesto, que Lira se consolide abajo junto a Ditta, y que si necesitan un cambio sea Omar Campos recorriendo al centro, o el juvenil Jaziel Mendoza, un chaval de 20 años, culichi, seleccionado juvenil y próximo mundialista en Chile, canterano celeste que arribó de Mineros hace cuatro años y que debutó en Conca entrando por, precisamente, Piovi, y ahora es tomado en cuenta por Larcamón.

La curiosidad de este juvenil es que se llama en realidad Karol Jaziel Velázquez Mendoza, pero al defensa le gusta que lo conozcan como Jaziel Mendoza, así que así le diremos.

Empezarás a escuchar muchos nombres de aquí para allá como supuestos refuerzos, pero todos serán movidos por promotores y los que ahora quieren acomodarse como los ‘nuevos asesores de presidencia’ (motivo de otro futuro Franco), pues los anteriores están más borrados que pizarrón de primaria. La única forma que llegue otro fichaje a La Noria es que se aparezca una Rosa de Guadalupe, una oferta de esas casi milagrosas, cosa que ocurre muy de vez en cuando.

HOMENAJE DEL RIVAL A UN EX AZUL

Y para cerrar el Noticeleste, te cuento que preparan una extraña despedida en el Norte, la de un jugador que se retira en un club del que no es ni cerca histórico, frente al equipo del que sí es leyenda: Xolos registró al ya (casi) retirado Chuy Corona como portero este Apertura, para que juegue el 28 de septiembre, Jornada 11 en Tijuana, contra Cruz Azul a manera de tributo y retiro definitivo, pues entrará unos minutos para ser homenajeado. El arquero de 44 años entrena en gimnasio, separado del equipo, sólo para recibir este inusual, pero merecido adiós.

HAY JOSERRA PARA RATO

Para los despistados que publicaron y festejaron que mi querido y admirado José Ramón Fernández ya se iba de ESPN, seguramente vieron que esta semana regresó de sus vacaciones en el desierto y se reintegró a las mesas de debate del canal, en donde, les tengo malas noticias, seguirá, al menos hasta el año siguiente, lo que dura su contrato, pues los planes para el 2026 con el Líder Mundial van con todo. Bienvenido de retache, mi Joserra, ya se te extrañaba.

¿A DÓNDE VAN REIMERS Y SU ESCUDERO?

Ya de cierre te actualizo del futuro de La Reimers en la pantalla, pues me confirman que seguirá ligada a la Shempions, su torneo favorito, ¿pero, cómo? Si Marion ya hizo oficial su salida de TNT, ¿se va a FOX o qué? Como te adelanté en redes, la principal opción es ir a Televisa, pero será a través de DAZN, pues estará en las narraciones de la Orejona para los Yunaited, así que no podremos escucharla en territorio mexicano. Veamos.

Y cuando se pensaba que la seguirá su fiel escudero, Ricardo Murguía, quien anunció que sale de TNT aunque le ofrecieron seguir, resulta que encontró mejor oferta en FOX para seguir narrando La Shempions a través de la plataforma de Caliente TV. Éxito.

