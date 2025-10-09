Mirando hacia el 2030 y más allá…

Así es, damas y caballeros, amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, esta generación de futbolistas que se encuentra disputando el MUNDIAL SUB 20 en Chile ilusiona y bastante. Hasta ahora son solo pasitos los que se están dando en aquel país sudamericano, pero ¡PASITOS FIRMES Y SEGUROS! Ante la carencia de resultados importantes en el tema Selección Nacional de futbol, por supuesto que este evento motiva e ilusiona y muchos ya están poniendo al TRICOLOR de Eduardo Arce como campeón.

Algo que sería extraordinario, plausible y muy celebrado, peeeeeeero, antes habrá que superar en los Cuartos de Final a la selección de Argentina ¡que ganó todos sus partidos y además, es el máximo campeón de este torneo mundialista con seis títulos en siete finales! y después, seguir con esos PASITOS FIRMES Y SEGUROS superando una hipotética Semifinal, hasta poder lograr el objetivo histórico. Independientemente de los rivales MÉXICO juega bien, gusta y también golea (aunque ese anfitrión no traía naaaaaada), sin embargo, insisto, esta selección juvenil que tiene a la mayoría de sus elementos con gran cantidad de minutos en la LIGA MX y que por momentos juega por nota, hace creer e 'ilusionar' (lo dije tres veces ya, pero es real).

Remitiéndome al encabezado voy más allá lectoras y lectores, esta 'ilusión' (cuatro veces ya) que despierta nos debería dejar tranquilos pensando en el 2030 y en ese 'mundial mayor' que conmemorará los 100 años del primer MAGNO EVENTO celebrado en Uruguay. Varios de ustedes estarán diciendo que algún que otro jugador de esta Sub 20 podría estar incluso en el mundial del 2026 (el caso por ejemplo de Gil Mora que ya fue convocado por el Vasco Aguirre), ok puede ser, pero la neta del planeta es que esta generación de chavales será en gran medida la que nos represente dentro de casi 5 años, mezclados con varios de experiencia y de ahí, pa’ adelante.

Se nota claramente que estos jugadores no son producto de la casualidad sino, de la 'causalidad'. Estos chavales tienen talento, determinación y sed de seguir aprendiendo y mejorando. Confío en que cada uno de ellos en su club y en su entono familiar sea llevado por buen camino para que pronto 'dejen de ser el futuro del futbol mexicano y pasen a ser el presente que todos anhelamos'. Espero y deseo no estar pecando de inocente, ya que con los diagnósticos nos hemos equivocado en infinidad de ocasiones jajaja. Mientras, debemos disfrutar el juego del sábado por la tarde ante la potente y favorita Argentina, disfrutar del futbol que despliegan los chavos y sobre todo esperar, 'además del triunfo', que sigan evolucionando con su juego porque aún falta mucho, y lo mejor está por venir dentro de esta COPA DEL MUNDO.

¿O ustedes qué opinan? Ahhhh por si no lo recordaban… “México ya fue finalista de un Mundial Sub 20”, tan importante hecho sucedió en el primero que se disputó (Túnez 1977) cayendo ante la UNIÓN SOVIÉTICA 9 a 8 en penales tras empatar 2 a 2 en el tiempo regular. Además, obtuvo el tercer puesto (a este logro seguro sí lo recuerdan), en el mundial de Colombia 2011. ¡Saludos, querida banda y nos leemos en la próxima, muchas gracias como siempre!

