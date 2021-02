96% de adultos mayores de alcaldías como Milpa Alta y Cuajimalpa han sido vacunados

La vacunación para adultos mayores en la Ciudad de México continúa y ya se han aplicado las primeras dosis al 96 por ciento en las alcaldías de Milpa Alta, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.

Por lo tanto, residentes de estas alcaldías mayores de 60 años que aún no han sido vacunados contra el Covid-19, podrán hacerlo hoy en un horario de 09:00 a 20:00 horas.

Para poder recibir la primera dosis, es necesario acudir a una de estas diez unidades:

ALCADÍA CUAJIMALPA

-Escuela Secundaria José Antonio Carrillo Flores No. 289. Camino al Tecnológico s/n, Pueblo San Pablo Chimalpa, colonia Chimalpa.

-Escuela Maestros de México. Mina No. 12, colonia San Mateo Tlaltenango.

-IEMS Plantel Josefa Ortiz de Domínguez. Carretera México-Toluca Km 19.8, colonia El Molinito 4.

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS

-Escuela Lídice. Avenida Morelos No. 36, colonia San Jerónimo Lídice.

-Escuela Juventino Rosas. Avenida Álvaro Obregón No. 74, colonia la Guadalupe.

-Escuela Primaria Héroes de Padierna. Avenida Oaxaca No. 18, colonia Héroes de Padierna.

-Escuela Primaria Profr. Simitrio Ramírez Hernández. Avenida Ojo de Agua 38, colonia San Bernabé Ocotepec.

-UMF 22 Independencia. Calle Río Chico esquina San Ramón No. s/n, colonia San Jerónimo Lídice.

ALCALDÍA MILPA ALTA

-Escuela Primaria Benito Juárez. 5 de Mayo esquina Avenida Juárez, colonia San Bartolomé Xicomulco.

-Escuela Secundaria No. 37 Emiliano Zapata. Avenida México Sur s/n Barrio La Luz, colonia Villa Milpa Alta.

