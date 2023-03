A 28 años del asesinato de Selena Quintanilla a manos de Yolanda Saldívar

Hoy se cumplen 28 años del trágico asesinato de Selena Quintanilla, la "Reina del Tex-Mex", a manos del ex-presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Este suceso conmocionó al mundo de la música y a la comunidad latina en general, convirtiéndose en uno de los crímenes más impactantes en la historia de la música.

La cantante, conocida por temas como "Como la Flor" y "Bidi Bidi Bom Bom", fue asesinada a los 23 años en el hotel Days Inn de Corpus Christi, Texas, donde se había encontrado con Saldívar para discutir asuntos financieros del club de fans. En medio de la discusión, Saldívar sacó un arma y disparó a Selena, quien murió poco después en el hospital.

Saldívar fue condenada a cadena perpetua por asesinato en 1995 y sigue cumpliendo su condena en una prisión de Texas. A pesar de que han pasado casi tres décadas desde su muerte, Selena sigue siendo un ícono cultural para muchas personas, y su música y legado siguen siendo muy influyentes en la industria de la música latina.

En honor a Selena, se han llevado a cabo numerosas conmemoraciones y homenajes en todo el mundo, incluyendo una película biográfica lanzada en 2020 por Netflix. En este día, recordamos a Selena y su impacto duradero en la cultura y la música.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES CANCIONES DE SELENA?

ena Quintanilla fue una artista muy talentosa y versátil, y a lo largo de su carrera dejó un legado de éxitos que aún hoy en día siguen siendo muy populares y reconocidos. Éstas son algunas de sus mejores canciones:

- Como la Flor

- Bidi Bidi Bom Bom

- Amor Prohibido

- Dreaming of You

- No Me Queda Más

- Si Una Vez

- El Chico del Apartamento 512

- Baila Esta Cumbia

- Techno Cumbia

- La Carcacha

