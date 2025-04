Activan Contingencia Ambiental en la CDMX: ¿Habrá Doble Hoy No Circula el miércoles 2 de abril?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México la tarde de este martes 1 de abril de 2025. Esto se debe a los altos niveles de contaminación registrados en la región, principalmente en la zona noroeste del Valle de México, lo que ha generado restricciones y recomendaciones para la población.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

+

Como parte de las medidas, las autoridades han implementado restricciones a la circulación de vehículos. Si los niveles de contaminación se mantienen elevados, se activará el Doble Hoy No Circula para este miércoles 2 de abril, lo que ampliaría las restricciones a más automóviles.

|

En condiciones normales, los miércoles no pueden circular los autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y holograma de verificación 1 y 2. Sin embargo, con la posible aplicación del Doble Hoy No Circula, las restricciones se extenderían a otros vehículos según lo determine la CAMe.

|

Los vehículos que no podrían circular son:

Autos con holograma 2

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Autos particulares con holograma 0 y 00 que tengan engomado rojo y placas terminadas en 3 y 4

Unidades sin holograma de verificación (vehículos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o con letras).

🚨 Información relevante 🚨

Este Miércoles 2 de abril queda activada la contingencia ambiental por ozono en la CDMX 🌫️

🚘 Conoce qué autos tienen restricciones consultando el comunicado completo:https://t.co/V6xBSdWYBr#LocatelContigo #AnteLaDudaLocatel pic.twitter.com/UgTVM68dM9 — @locatel_mx (@locatel_mx) April 1, 2025

Será a las 20:00 horas de este martes cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis emita un nuevo reporte para confirmar si la contingencia se mantiene y si se aplicarán medidas más estrictas para el miércoles.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: En Facebook venden fotos al estilo Studio Ghibli en 150 pesos, pese a que en ChatGPT son GRATIS