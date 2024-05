Actriz de Televisa denuncia violencia doméstica: "Me estranguló, me fracturó la nariz”

Lamentablemente se dio a conocer que otra actriz vivió violencia por parte de su pareja, la cual la lastimó tanto que en una ocasión no se presentó a grabar en una telenovela en Televisa.

En medio de una conferencia junto su abogada, Laura Vignatti narró algunos episodios que sufrió con su novio este año y del cual no quiso dar su nombre.

Laura Vignatti vive violencia

La actriz de televisión detalló que por desgracia no quiso hacerle caso a los ‘focos rojos’ que vio desde un principio en la relación, ya que cree que ese fue el motivo de que la dejará un día en cama sin moverse.

"Me estranguló, me fracturó la nariz, muchas otras cosas. Estuve una semana en cama… después de esto me pide perdón, me cura, porque aparte tenía la casa llena de medicamentos. Me cura, intenta hacerme ver que era por mi bien”, narró.

Su cuerpo quedó marcado

En otra ocasión, dice Vignatti, su presunto agresor la golpeó tan fuerte que tuvo que faltar a las grabaciones de la telenovela de Televisa, ‘Mi Secreto’ debido a que los moretones eran evidentes en su cuerpo.

“Una de las veces que me golpea, me golpea tan fuerte que estaba toda marcada y tuve que decir que no podía ir. De hecho, él contestaba ya mis mensajes, recuerdo que en una contestó que no estaba bien, que no iba a regresar a la producción y que gracias”, recordó.

Ahora la argentina espera que la justicia esté de su lado ahora que decidió emprender acciones legales contra su supuesto agresor por violencia doméstica.

