Acusan presuntamente a Karol G de plagiar a Natalia Lafourcade por su nuevo tema "Milagros"

La cantante colombiana Karol G enfrenta señalamientos en redes sociales por presunto plagio en su reciente sencillo "Milagros", debido a similitudes con la canción "Hasta la raíz" de la mexicana Natalia Lafourcade.

El influencer Cyberdipo expresó: "¿De dónde me suena esta canción? Tiene una métrica muy parecida a 'Hasta la raíz' de Natalia Lafourcade", generando un debate en plataformas digitales.

Usuarios han compartido opiniones divididas; algunos defienden la originalidad de Karol G, mientras que otros consideran que las similitudes son evidentes.

Características de "Milagros"

"Milagros" representa una incursión de Karol G en sonidos andinos, incorporando flautas, tamboras y cantos de aves, alejándose de su estilo urbano habitual. Este cambio coincide con el estreno de su documental "Mañana fue muy bonito" en Netflix .

Hasta el momento, ni Karol G ni Natalia Lafourcade han emitido declaraciones respecto a las acusaciones.

La situación ha reavivado discusiones sobre la delgada línea entre inspiración y plagio en la industria musical.

Letra de la canción de "MIlagros" de Karol G

Vivo la vida mía como si fuera el último día

Me despierto siempre con alegría

Un café caliente, una noche fría

Un beso pa' mami que está dormida

No te despiertes, corazón, tú sigue soñando (soñando)

Siempre que me levanto, me doy cuenta de lo bendecida

Voy por el mundo haciendo lo mío

Abriendo camino y cerrando heridas

Dejando semillas en las orillas

De cada corazón que me está escuchando (escuchando)

¿Pa' qué más milagros

Que estar respirando?

¿Pa' qué más milagros quiero yo, corazón

Que sentir tu mano?

Sigo caminando en la dirección

Que está diciéndome el corazón

Llevo como brújula mi intuición

Cada vez tengo más clara mi misión

A veces visita la confusión

Pero no falta la motivación

De querer lograrlo (lograrlo)

