Adele y su fascinación por los peluches del Dr. Simi y la Muñeca Lele

La aclamada cantante británica Adele ha sorprendido a sus seguidores mexicanos al compartir en redes sociales su colección de peluches del Dr. Simi, la icónica figura de Farmacias Similares y una Muñeca Lele, artesanía tradicional del municipio de Amealco, Querétaro.

Desde que irrumpió en la escena musical con "Rolling in the Deep", Adele ha conquistado a millones de oyentes alrededor del mundo. Actualmente, se encuentra en la semana 26 de su serie de conciertos "Weekends with Adele" en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas, Estados Unidos. Durante estas presentaciones, ha recibido numerosos regalos de sus fanáticos, destacando entre ellos los peluches del Dr. Simi, que se han convertido en una tradición entre los espectadores mexicanos.

La cantante ha mostrado con orgullo siete versiones diferentes de estos muñecos, caracterizados con los emblemáticos vestidos que utiliza en sus shows, desde diseños de Schiaparelli, Givenchy, Nina Ricci, Valentino, Balmain, Giorgio Armani hasta Stella McCartney. Además, ha resaltado la presencia de una Muñeca Lele en su colección, reconocida por sus largas trenzas, corona de lazos de colores e indumentaria tradicional inspirada en sus creadoras de origen otomí.

Adele ha expresado su agradecimiento a los fans mexicanos por estos obsequios y por el cariño que le muestran incluso fuera de México. En febrero de este año, en muestra de su aprecio, la artista se envolvió con la bandera mexicana durante uno de sus conciertos.

La publicación de estas imágenes ha generado rumores sobre una posible gira de Adele en México. Los fans no han tardado en expresar su emoción y deseo que la cantante confirme pronto esta noticia, con comentarios como: "¿Cómo están las fechas para México reina? Ya dejé de comer para ahorrar", y "Reina, ya ven a México y cambiamos Tenochtitlán por Adeltitlan".

Con su voz inigualable y su carisma, Adele continúa conquistando corazones y demostrando que la música es un lenguaje universal que trasciende fronteras.

