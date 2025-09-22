Aguinaldo INAPAM 2025: Requisitos y adultos mayores que lo recibirán a fin de año

Adultos mayores afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán recibir aguinaldo a finales de este 2025, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos.

Con el objetivo de apoyar a uno de los sectores sociales menos beneficiados, el INAPAM ofrece diversos beneficios, como descuentos en medicamentos, transporte gratuito, acceso preferencial a diversos lugares, entre otros. Todo esto puede obtenerse presentando la credencial INAPAM, la cual puede tramitarse a partir de los 60 años de edad.

La credencial del INAPAM puede ser tramitada desde los 60 años/INAPAM

Sueldo y aguinaldo a través de Vinculación Productiva

Además de estos apoyos, contar con la credencial del INAPAM permite, a quienes así lo deseen, integrarse al programa de Vinculación Productiva, donde se brinda ayuda a los adultos mayores para conseguir un empleo.

Los sueldos que se ofrecen en este programa van desde los $7,000 hasta más de $15,000 pesos mensuales, dependiendo del perfil del candidato y del empleo asignado.

Entre las prestaciones que ofrece el programa está el aguinaldo, el cual, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, equivale a al menos 15 días de salario y debe entregarse antes del 20 de diciembre, sin excepción.

El trámite del la credencial es completamente gratuito/INAPAM

Requisitos para recibir aguinaldo del INAPAM en 2025

Para ser parte del programa Vinculación Productiva y poder recibir aguinaldo en este 2025, los adultos mayores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más .

. Presentar su credencial INAPAM vigente y original .

. Contar con una identificación oficial vigente , como INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE .

, como o . Proporcionar su CURP .

. Entregar un comprobante de domicilio reciente .

. Incluir dos fotografías tamaño infantil.

Proceso de integración al programa

Una vez que se entregan los documentos, el adulto mayor interesado será entrevistado por un representante del INAPAM, quien definirá el tipo de trabajo o actividad en la que podría ser colocado.

INAPAM te ayuda a conseguir un trabajo mediante el programa Vinculación Productiva/Pixabay

Después de esa evaluación, se realiza una entrevista con la empresa que ofrece la vacante y, si todo resulta favorable, se procede a la contratación oficial del adulto mayor.

Con ello, queda afiliado al programa Vinculación Productiva, recibiendo un sueldo base y prestaciones, entre ellas el aguinaldo anual.