Alcalde de EE.UU. ingresa a centro migratorio y termina siendo arrestado

Lo que comenzó como una manifestación en defensa de los derechos humanos terminó con un alcalde esposado y bajo custodia federal. Una escena impensable para muchos se vivió este viernes en Newark, Nueva Jersey, donde el alcalde Ras Baraka protagonizó un hecho que ha desatado polémica nacional.

Durante una protesta frente al centro de detención Delaney Hall, Baraka decidió cruzar los límites. Acompañado por los congresistas Robert Menéndez Jr. y Bonnie Watson Coleman, ignoró las advertencias y entró al recinto operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Incurrió en allanamiento de morada”, declaró Alina Habba, fiscal interina del estado y ex abogada de Donald Trump.

