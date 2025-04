Alex Bisogno responde a Pati Chapoy: “Voy a defender a capa y espada lo que Daniel quería”

Hace un par de días Pati Chapoy le pidió a Alex Bisogno que dejara en paz a Cristina Riva Palacio y a su hija al querer manejar los bienes que dejó su hermano Daniel Bisogno en vida, de lo contrario ella diría cosas sobre él para dejarlo como un oportunista.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Y es que la familia del conductor de ‘Ventaneando’ había sacado un comunicado diciendo que la exesposa del comediante se había alejado de ellos y no les dejaban ver a la niña.

Alex Bisogno reveló detalles del pleito con la exesposa de Daniel Bisogno / Redes Sociales|

Alex Bisogno niega querer un peso de su hermano

En entrevista con el periodista Rene Franco, Alex explicó que los hermanos de Daniel Bisogno no quieren nada de dinero de lo que pudo dejar el actor, solo quieren hacer valer su voluntad luego de que no dejara testamento y que pidió que su cosas de valor llegaran a su hija sin problema alguno.

“Quiero dejar claro que los hermanos no estamos peleando absolutamente nada. Yo, Alejandro Bisogno, no quiero un peso de Daniel. He trabajado desde muy chico, he sido bien administrado, compré mi departamento, mi coche... he invertido mi dinero en cosas que no tienen que ver con el medio artístico y que me dan para vivir”, explicó.

Pati Chapoy asegura que todo lo que dejo Daniel es para hija y su expareja / Redes Sociales|

Defenderán voluntad de Daniel Bisogno

El hermano de Bisogno insistió que defenderá la voluntad del conductor pues en múltiples ocasiones dijo que todo lo que tenía era para su hija y seguir apoyando a sus padres.

“Su voluntad era muy clara, entonces yo voy a defender a capa y espada lo que él quería… La gente que lo queremos debemos ver que la voluntad se cumpla, la voluntad es justa y es completamente justo que su hija, que es nuestra adoración, se quede con el patrimonio de su padre. Esto no está en duda”, expuso.

Al cuestionar a Alex sobre si podría llegar a un acuerdo con Cristina, él dijo que sí a pesar de que la comunicación con ella se rompió cuando su papá le pidió llevarlo a casa de su hijo para ver sus cenizas y al llegar a la casa no pudo entrar porque cambiaron las chapas de la puerta.

“Quiero pensar que Cristina está mal asesorada, no creo que sea una mala persona, no creo que tenga malas intenciones. Espero de todo corazón que no se haga un problema más grande”, indicó.

La familia de Bisogno busca convivir con su hija pero se las niegan / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ‘CHESPIRITO, SIN QUERER QUERIENDO’: TENEMOS LA FECHA DE ESTRENO Y DÓNDE VER LA BIOSERIE