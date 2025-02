¡Fuimos felices! Y es que El Tri festejó sus 56 años en grande ante 65 mil personas con un show de casi 4 horas en el Estadio GNP Seguros. Desde muy temprano las inmediaciones del recinto se empezaron a llenar de botas negras, chamarras de cuero, paliacates en la cabeza y una vibra única que sólo los conciertos de Álex Lora pueden generar.

¡Mamá, prende la grabadora! Porque alrededor de las 20:40 de la noche, el Estadio GNP se convirtió en el centro de la mexicanidad cuando inició el show con 'La Raza Más Chida', seguida del 'Himno Nacional Mexicano' que le puso la piel de gallina a todo el público, pues como siempre, Alex Lora encendió la noche con su grito de batalla: “¡Viva México, cabrones, y que viva el rocanrol!”.

En un momento emotivo, Lora dedicó una versión de 'The House of the Rising Sun' al maestro Javier Bátiz, quien recientemente falleció. “Este rocanrol es para Bátiz, hasta el cielo”.

Cortesía OCESA / Liliana Estrada|

En el escenario, la legendaria alineación de El Tri, con Rafa Salgado en la armónica, Lalo Toral en los teclados y Óscar Zárate en la guitarra, demostró por qué siguen siendo una de las bandas más queridas del país. 'Pobre soñador', 'María Sabina', 'Todo me sale mal' y 'Metro Balderas' fueron algunas de las canciones más coreadas de la noche.

La botella de mezcal no podía faltar en esta tocada, Lora le dio un buen trago antes de entonar 'A huevo la cagas', seguido de 'Oye cantinero' y 'Chavo de onda'.

"¡Chingue su madre Donald Trump y la FIFA!"

En medio del frenesí, Lora, disfrutando del coro de insultos y del “Yeah, yeah, yeah” del público, tuvo un lapsus con el repertorio y después de tocar que 'Viva el rock 'n roll' vino el golpe directo para Donald Trump.

“Esta va para un compa. Una rolita que ya se la cantábamos desde antes, pero ahora más cabrón”, anunció antes de entonar 'Porque no te mueres, Trump'.

Cortesía OCESA / Liliana Estrada|

“No quieres entender razones, no aceptas la realidad y quieres que todo el mundo haga tu santa voluntad. Si te mueres, todo el mundo te lo va a agradecer”.

Pero eso no fue todo, pues las mentadas de madre también llegaron para los políticos y hasta a la FIFA le tocó, a quienes criticó por censurar el característico grito de “puto” en los estadios.

“Saben qué, ya no hay que gritar eso, porque si no van a venir los pendejos de la FIFA y nos van a cancelar el show. ¡Que chinguen a su madre! ¡Que se escuche hasta el próximo mundial!”, dijo Lora entre risas mientras la raza le hizo segunda con el "Ehhhh, puto".

Ya en la recta final del show, Chela Lora subió al escenario y sonaron los clásicos más grandes como 'Piedras rodantes', 'Cuando tú no estás' y 'ADO', para terminar la celebración con fuegos artificiales cerca de la 1 de la mañana en una noche que quedará grabada en la historia del rock mexicano.

Cortesía OCESA / Liliana Estrada|

