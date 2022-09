Alfredo Adame: Mujer transexual destapó romance con el actor mexicano

Vaya revelaciones. Una mujer transexual de nombre Alissa Milan, ha confesado que tuvo una relación como ‘amigos con derechos’, con el actor mexicano Alfredo Adame, de 64 años.

Fue el medio TvNotas quien reveló que unos audios llegaron a sus oficinas para exponer a Adame y, en pláticas con la chica para la misma revista, señaló que fueron alrededor de siete años los que tuvo este amorío con el polémico personaje de televisión.

“Hace como siete años, en eventos donde galardonaban actores, ahí nos presentamos y nos agregamos Facebook. Comenzamos a chatear, intercambiamos nuestros números de celular y las conversaciones continuaron por WhatsApp. Luego nos encontramos en la ExpoSexo, cuando él promocionaba una pastilla para los problemas de erección y yo iba a trabajar a esas expos. Con el tiempo la amistas se fue transformando y llegó un momento en que nos mandábamos mensajes privados”, narró Alissa que así conoció a Alfredo Adame.

Fue el mismo Adame quien le ‘tiró la onda’ a Milan, pues ella misma narró que él sabía que era trans. “Él se enteró que yo era una chica transexual y que tenía más amiguitas trans, comenzó a lanzarme el rollo de que podía pagar ciertas cosas, que tenía mucho dinero y demás. Así se empezó a dar nuestra relación. Él me invitaba a fiestas y cosas así”.

Con el tiempo, Adame le empezó a proponer juntarse con más ‘amiguitas’ trans de Alissa, aunque ella confesó que él era respetuoso y no lo calificó como bisexual, pues solo era un hetero con deseos por cumplir.

“En pleno 2022 considero que la apertura ya no tiene que ver con una orientación, es más como de cumplir algunos deseos, así que yo no etiquetaría a nadie. A él lo veo como un heterosexual curioso que tiene o tuvo in berrinche sexual, un deseo fuera de los estándares normales; nosotros fuimos amigos con derechos y él siempre me trató con respeto.

“Aunque nuestra relación comenzó a tornarse más de confianza cuando él me dijo: ‘preséntame a más amiguitas’, obvio refiriéndose a chichas trans, llegamos a poner fecha, pero él no podía o yo tampoco, pero él sí planeaba una como orgía con más chicas trans, aunque yo no soy muy adepta a estas cosas y siempre le daba largas”.

Alissa Milan aseguró que sí se enamoró de Alfredo Adame, pues en ese tiempo era una chica de casa y recién se había graduado de la universidad con la carrera de químico farmacéutico biólogo.

“Sí (se enamoró), imagínate siendo una niña de casa, y de repente conoces a una persona famosa, que has visto en televisión, y llega a decirte esas cosas, pues tú caes, ¿no? Me hablaba bonito, luego me decía de cirugías, viajes y demás. Pero nunca me llevó de viaje, sólo me decía, de hecho, insistía en que él podía ser mi sugar (daddy). Son cosas que han pasado y que me dejaron también una buena lección”.

Sobre las cirugías, la mujer de 32 años dijo que “todo fue solo bla bla bla. Mira, si me hubiera pagado algo, lo estaría defendiendo a capa y espada, bueno, quién sabe, porque tampoco soy de las chicas que ande esperando que le paguen algo, yo para eso trabajo. Siempre pensé que con esta persona podría haber conocido más cosas, viajar, pero al final de cuentas entiendes que los hombres dicen cosas bonitas sólo cuando están calientes”.

Milan contó que Adame no le dio la cara de ser un hombre violento, y que solo es pura habladera, por eso le da un dos como amante. Y fue ahí cuando dijo cómo piensa que se filtraron los audios, aunque antes no hicieron ruido, ahora sí lo hará.

“Todo en él es bla bla bla; él siempre fue muy cariñoso conmigo, jamás me dio la cara de ser un hombre violento, hasta que se filtraron unos mensajes, unos audios que sólo él y yo teníamos en nuestros celulares y a la fecha no sé quién los haya filtrado.

“Llegué a pensar que él lo había hecho porque por esas fechas andaba en campaña política y necesitaba ser el centro de intención. Tristemente para él, estos audios no hicieron ruido en ese momento, como el que harán ahora. De hecho, tras la filtración de estos mensajes, comenzaron a escribirme a mí, diciéndome que yo no era una persona del medio y que no tenía por qué meterme con gente famosa, en otros me decían que era una pioja, una put…, una rame…, que solo buscaba fama. El número era de la CDMX, llamé para ver quién era, pero jamás me contestaron.

Alissa confesó que ella piensa que fue el mismo Alfredo Adame estaba detrás de todos los mensajes amenazantes, y que después de ver cómo se expresaba de las mujeres trans, le daba miedo.

Sobre si volviera a tener una relación con Adame, Milan dijo: “Hoy todo se acabó, ya lo tengo bloqueado de mis rede, porque no me interesó seguir, pero ya no tenemos comunicación, pues pensé que él había filtrado esos audios y él pensó que fui yo, entonces opté por ya no seguir con él”.

