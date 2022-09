Fiesta del Cine: Cinemas de México pondrán boletos a 29 pesos por tres días

Cine a un buen precio. Si eres fan de ir al cine, México celebrará, por primera vez, la ‘Fiesta del Cine’, iniciativa de exhibidores y distribuidores para ofrecer los boletos de entrada a tan solo 29 pesos.

Lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de septiembre serán los días en que podrás ir a diversos cinemas para poder ver tu película favorita en cartelera, pues contará con estrenos, estrenos recientes o películas que continúan disponibles.

Será en todos los estados de la República Mexicana que estará esta promoción en cines como: Cinépolis, Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Cinestar, Cinetop y Cinedot.

Además, otras salas también tendrán descuentos como: Platino y VIP que costará 69 pesos; IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX o 4XD saldrán en 49 pesos.

Cinépolis dio un comunicado de las películas que estarán en cartelera durante esos días. A continuación, te la presentamos:

ESTRENOS:

• Vértigo

• Lecciones para canallas

• Mi dulce monstruo

• La chica salvaje

• El sastre de la mafia

• Spiderman No Way Home: The More Fun Stuff Version

CONTINUARÁN:

• ¡NOP!

• After: Amor infinito

• Gragon Ball SUPER: Super Hero

• Escalera al infinito

