Alfredo Del Mazo Maza: Transporte genera el 25 % de las emisiones en Europa

La Unión Europea enfrenta importantes desafíos para alcanzar los objetivos climáticos establecidos en su Ley Europea del Clima, que busca lograr la neutralidad de carbono para 2050. Actualmente, el transporte representa el 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la región, con un crecimiento sostenido en las emisiones de este sector, destaca Alfredo Del Mazo Maza, experto en movilidad y políticas públicas.



Los automóviles particulares dominan la movilidad en Europa, concentrando más del 75 % de la actividad de transporte medida en kilómetros por pasajero. Aunque el transporte público tiene un menor impacto ambiental, su participación en el total de viajes ha cambiado muy poco en los últimos años.



Este desequilibrio persiste a pesar de los esfuerzos por incentivar alternativas más sostenibles. Según Del Mazo Maza, fomentar el uso de sistemas colectivos e innovadores resulta fundamental para reducir el uso excesivo del automóvil privado y mejorar el perfil ambiental del transporte.



Por otro lado, el sector ferroviario emerge como una opción estratégica para disminuir las emisiones de GEI. Aunque su participación en el transporte de mercancías ha disminuido desde 1995, se prevé una recuperación en la próxima década debido a su alta eficiencia energética.“Invertir en infraestructura ferroviaria no solo reducirá las emisiones, sino que también fortalecerá la conectividad y la competitividad económica en Europa”, subraya Del Mazo Maza.



El crecimiento del transporte de mercancías por carretera añade una presión considerable al sistema. Este tipo de transporte no solo genera mayores emisiones, sino que también contribuye a la congestión vial. Las proyecciones de la Comisión Europea indican que esta tendencia continuará, aunque el desarrollo del sector ferroviario podría mitigar parte del impacto.



Además de las emisiones, el ruido generado por el transporte representa otro desafío significativo. Para 2030, la Unión Europea busca reducir en un 30 % el número de personas afectadas crónicamente por el ruido del transporte, en comparación con los niveles de 2005. Este problema tiene un impacto directo en la salud de millones de personas, lo que exige soluciones urgentes. “La sostenibilidad no solo implica reducir emisiones, sino también mejorar la calidad de vida y la salud pública de las comunidades”, enfatiza Del Mazo Maza.



A pesar del creciente interés por vehículos eléctricos y transporte ferroviario, los costos asociados a estas soluciones aún representan una barrera para su adopción masiva. Sin embargo, iniciativas como subsidios, incentivos fiscales y campañas de educación podrían acelerar la transición hacia un sistema más verde.



“La sostenibilidad no es solo una meta ambiental, sino un compromiso con el bienestar social y económico”, afirma Alfredo Del Mazo Maza. Para el experto, Europa tiene la oportunidad de liderar el cambio global en movilidad, mostrando cómo un enfoque integral puede equilibrar las necesidades de desarrollo con la protección del medioambiente.