American Music Awards 2025: Lista completa de ganadores

El 26 de mayo de 2025, el resort Fontainebleau en Las Vegas fue el escenario de la 51ª edición de los American Music Awards (AMAs), evento que marcó el regreso de esta prestigiosa gala tras una pausa desde 2022. La ceremonia, conducida por Jennifer Lopez, destacó por su enfoque en la diversidad de géneros y la participación activa del público a través de votaciones en línea.

Billie Eilish fue la gran ganadora de la noche al recibir siete premios, incluyendo Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Actualmente de gira en Europa, agradeció a sus seguidores por su apoyo a través de un mensaje grabado.

Lista de ganadores de los American Awards

Artista del Año

Billie Eilish

Nuevo Artista del Año

Gracie Abrams

Álbum del Año

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Canción del Año

Billie Eilish – "Birds of a Feather"

Colaboración del Año

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"

Canción Social del Año

Doechii – "Anxiety"

Artista Pop Femenina Favorita

Billie Eilish

Artista Pop Masculino Favorito

Bruno Mars

Álbum Pop Favorito

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Canción Pop Favorita

Billie Eilish – "Birds of a Feather"

Artista Rock Favorito

Zach Bryan

Canción Rock Favorita

Zach Bryan – "Pink Skies"

Álbum Rock Favorito

Zach Bryan – The Great American Bar Scene

Artista Dance/Electrónico Favorito

Lady Gaga

Álbum Dance/Electrónico Favorito

Lady Gaga – Chromatica

Artista Country Femenina Favorita

Beyoncé

Artista Country Masculino Favorito

Post Malone

Álbum Country Favorito

Beyoncé – Cowboy Carter

Canción Country Favorita

Post Malone feat. Morgan Wallen – "I Had Some Help"

Artista Hip-Hop Femenina Favorita

Megan Thee Stallion

Artista Hip-Hop Masculino Favorito

Eminem

Álbum Hip-Hop Favorito

Eminem – The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Canción Hip-Hop Favorita

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Artista R&B Femenina Favorita

SZA

Canción R&B Favorita

SZA – "Saturn"

Artista Latino Masculino Favorito

Bad Bunny

Artista Latina Femenina Favorita

Becky G

Becky G, se consolidó como ganadora en Artista Latina Femenina.

Álbum Latino Favorito

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Canción Latina Favorita

Shakira – "Soltera"

Artista K-Pop Favorito

RM

Video Musical Favorito

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"

Artista de Gira Favorito

Billie Eilish

Premio Ícono

Janet Jackson

Premio a la Trayectoria

Rod Stewart

Premio Voz de los Veteranos

Zac Brown

Video Musical Favorito Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile".

