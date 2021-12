AMLO agradeció 'de todo corazón' a los que fueron al zócalo para su informe

El pasado 1 de diciembre se llevó a cabo el tercer informe de gobierno por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, al cual se dieron cita al rededor de 250 mil personas.

AMLO agradeció "de todo corazón" a las 250 mil personas que acudieron al lugar para presenciar y escuchar su mensaje con motivo del tercer año de gobierno.

López Obrador mencionó: "ya sabemos que contamos con su apoyo con la mayoría de los ciudadanos".

Por su parte, aprovechando su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel también decidió agradecerle a quienes no pudieron ir "o que no están a favor de su gobierno".

"Agradecerles mucho, mucho su respaldo los que participaron ayer en el informe que se rindió en el zócalo democrático, Zócalo de la ciudad de México y los que no pudieron venir por muchas razones fueron recordados, ya sabemos que contamos con su apoyo con la mayoría de los ciudadanos, también los que no pudieron asistir o no están a favor del gobierno merecen todo nuestro respeto y siempre vamos a garantizar el derecho a disentir", añadió.

