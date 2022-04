AMLO exhibió a manifestante con playera del 'Cac...': 'Yo no les he hecho nada'

Luego de la marcha en contra de la consulta de revocación de mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibió a una mujer que llevó puesta una playera con la leyenda "Orgullosamente en contra del 'cacas'".

"Suele confundirse la cultura con la educación, una señora que traía una playera en la marcha y dice que ella está en contra del 'cacas', es interesante. Para que vean lo grosero y lo majadero de cómo me llaman, si yo no les he hecho nada", dijo AMLO durante la conferencia mañanera mientras presentaba la foto de la manifestante.

Dicho lo anterior, el presidente de México aseguró que se trata de un sector minoritario e hizo un llamado para que la población sea respetuosa. "De todas formas tenemos que ser respetuosos y entender los procesos. No solo condenar, sino entender el porqué de las cosas", indicó.

Durante la tarde del 3 de abril, al rededor de 2 mil personas se dieron cita para manifestarse en contra de la consulta de revocación de mandato. La marcha inició en el Ángel de la Independencia y finalizó en el Monumento a la Revolución.

