AMLO: 'La CDMX es una de las ciudades más seguras en todo el mundo'

Andrés Manuel López Obrador respaldó lo dicho por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hace unas semanas. Y es que el mandatario aseguró que la Ciudad de México es una de las urbes más seguras de todo el mundo.

López Obrador argumentó en su conferencia de prensa asegurando que no se registran tantos casos de homicidios al día, por lo que los extranjeros que llegan a vivir en el país, prefieren hacerlo en la capital.

"Lo voy a volver a decir porque ya no les da tanto coraje a los adversarios, ya se controlan, no se ofuscan tanto; esta es una de las ciudades más seguras del mundo, la Ciudad de México. Vienen del extranjero a vivir en la Ciudad de México, yo creo que es de las ciudades del extranjero en donde hay más estadounidenses, y eso tiene que ver con la seguridad, no hay prácticamente homicidios son muy pocos, dos diarios para toda la ciudad", declaró.

El presidente del país continuó explicando el porqué lo mencionó, por lo que utilizó una gráfica donde se muestra que actualmente se registran 1.6 homicidios al día, una cantidad similar a la que se tenía cuando dejó de ser Jefe de Gobierno.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TORREÓN: GRUPO DE JÓVENES REPARTIÓ CAGUAMAS EN EL DÍA DEL PADRE