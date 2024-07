AMLO no cree que sea en serio la suspensión de la planta Tesla en México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador restó importancia al anuncio de Elon Musk de suspender la planta de autos Tesla que se construye en México, hasta después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, asegurando que las palabras del empresario no son en serio.

“Es una decisión que tomó esta empresa de esperar para iniciar la inversión de la planta automotriz en Monterrey. Eso es todo. Sostienen que como el presidente Trump habló de que no se iban a vender en Estados Unidos los carros que se produzcan en México, pues quieren esperar que pase la elección para ver si esto no les afecta, en el caso de que ganara”, comentó AMLO durante su conferencia mañanera de este miércoles 24 de julio.

El mandatario de México considera que todo lo que se dice alrededor de que con Donald Trump, en caso de ganar las elecciones a Presidente, no se permitirá que las empresas lleven sus plantas a otros países para su producción, es parte de su candidatura para regresar a la Casa Blanca.

“Esto la verdad no es serio. No podrían hacerse los vehículos que se consumen en Estados Unidos, en Estados Unidos. No es porque no tengan capacidad tecnológica, sino porque son muy altos sus costos.

“Es en el marco de la campaña. Hay mucha pasión, mucha retórica”, agregó AMLO.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECA CUÁLES PRODUCTOS SUBIERON DE PRECIO POR LA INFLACIÓN DE JULIO