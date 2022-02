AMLO: Periodistas protestaron por asesinatos durante conferencia mañanera

Este miércoles continuaron las protestas por parte de periodistas y reporteros luego de los cinco asesinatos contra comunicadores que se han registrado en lo que va del año y durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El reportero Rodolfo Montes se solidarizó con los compañeros que protestaron ayer en la Cámara de Diputados y en el Senado por los asesinatos y refirió que no se trata de defender a un periodista en particular, sino a todo el gremio periodístico que ha sido atacado, mencionando que no realizarían preguntas durante la conferencia

"La mayoría de quienes estamos aquí, queremos decirle con todo respeto no queremos formularle preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo", dijo Montes.

Ante esta acción, López Obrador aseguró que su responsabilidad cuidar la vida de los comunicadores y de todos los mexicanos, pero aseguró que su gobierno no es represor y que actuará en caso de que haya pruebas.

"Nuestro respeto y además de nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Lo único que debe considerarse es que nosotros no mandamos aniquilar a nadie, ya no es el Estado como era antes el violador por excelencia de los Derechos Humanos. Si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni intención, ni está en nuestro pensamiento. Nosotros no somos represores para que no nos confunda", respondió AMLO.

