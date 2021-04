AMLO: Presidente expresó su desconfianza hacia el INE

Andrés Manuel López Obrador expresó que desconfía del Instituto Nacional Electoral (INE) aunque esto no se trate de una campaña en contra de Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo electoral.

"Hay que aclarar que al presidente del INE y creo que uno o dos consejeros más ya se les vence su periodo, no sé si este o el año próximo, entonces para que no se piense que se está en contra del presidente, ya él va a terminar, está por concluir sus periodos, esto tenerlo en cuenta", comentó AMLO en conferencia de prensa.

En busca de una "auténtica democracia", el mandatario lanzó la propuesta de que se realicen cambios en materia electoral dentro del INE. "Si hace falta (una reforma), adelante, nade de consignas del presidente, como era antes", opinó.

"Todo lo que ayude a que haya democracia, que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de interés creados del poder político y del poder económico, que sea un órgano (INE) totalmente autónomo independiente. No tengo confianza, le tengo confianza al pueblo", agregó Andrés Manuel López Obrador.