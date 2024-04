AMLO se pronuncia ante ataque de Irán: "Ojalá y no escale el conflicto"

El mandatario Andrés Manuel López Obrador emitió un comunicado respecto al ataque de Irán contra Israel, expresando su deseo de que la situación en Medio Oriente no se agrave aún más

AMLO se pronuncia ante ataque de Irán

Por medio de cu cuenta de X señaló: "Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra".

Esto ocurrió tras el ataque con drones llevado a cabo por Irán contra Israel. Diversas agencias de noticias difundieron videos que muestran los bloqueos de misiles realizados por las Fuerzas Armadas de Israel desde Jerusalén.

A través de un video compartido en plataformas digitales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "operando con toda su fuerza para defender al pueblo de Israel".

SRE se pronuncia ante ataque de Irán

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha emitido un comunicado en el que hace un llamado a evitar un aumento en la escalada del conflicto entre Israel e Irán. México insta a ambas partes a detener las agresiones y a mantener la situación bajo control para prevenir una mayor inestabilidad. Además, reiteramos nuestra preocupación por cualquier ataque a instalaciones diplomáticas en cualquier parte del mundo.

Por otro lado, la SRE ha proporcionado los números de teléfono de emergencia de las embajadas de México en países de Medio Oriente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MÉXICO CONDENA EL ATAQUE A ISRAEL Y ABOGA POR UNA SOLUCIÓN PACÍFICA