AMLO sobre Covid-19: 'Como presidente si estoy preocupado, y más ocupado'

El presidente Andrés Manuel López Obrador se notó preocupado por el aumento de contagios por Covid-19 de los últimos días, pero reiteró que no se impondrán medidas sanitarias autoritarias como en Europa.

“Si me preguntan a mí como Presidente, sí, estoy preocupado. Estoy preocupado, claro, estoy más ocupado”, comentó en la conferencia matutina.

México superó los 900 mil casos positivos por coronavirus y se llegó a casi 90 mil fallecimientos por Covid-19, cifras que colocan al país como décimo con más contagios y el cuarto con más muertes en todo el mundo según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

De hecho, México no puede considerar un rebrote de casos por coronavirus, ya que nunca se ha superado la primera ola de contagios. Con respecto a lo que ocurre en Europa, en donde se han registrado 200 mil casos positivos diarios en las últimas jornadas, el presidente López Obrador espera que la pandemia no se vuelva 'inmanejable'.

Motivo por el cual, el mandatario llamó a la población a continuar con las medidas de prevención como el uso de cubrebocas y evitar las aglomeraciones.

"No debemos de alarmarnos, desde luego no estoy minimizando el problema, esto es una pandemia terrible que ha causado mucho dolor, que sigue afectando en todo el mundo y nuestro país, pero no se resuelven las cosas por el autoritarismo", concluyó.