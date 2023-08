Ana Bárbara reacciona a demanda de su hermano por la autoría de sus canciones

En medio del escándalo, es cuando Ana Bárbara empieza la gira "Bandidos Tour" que tiene programada en varias ciudades de Estados Unidos. Fue la semana pasada cuando se confirmó lo que ya se había rumoreado antes: que Ana Bárbara llevaba un largo tiempo enojada y distanciada de su hermano menor, Francisco Ugalde.

El motivo es la demanda que él decidió presentar en México, pues afirma que es coautor de canciones como “Fruta Prohibida”, “Lo Busqué” y “Niña mimada”, entre otras.

Ana Bárbara: “Mis canciones son mis canciones”

La Reina Grupera rompió el silencio sobre este tema y respondió así en el programa Ventaneando:

“Siempre ha sido desafortunado tener que lidiar, desde el año pasado, con una cuestión mediática de gente gacha. Los momentos y situaciones desafortunadas te afectan, pues no soy de palo, pero también creo en la ley de causa y efecto, y me queda claro que las cosas están cayendo por su propio peso; está demás que me ponga a aclarar”.

Y lanzó un mensaje muy claro ante las cámaras: "Mis canciones son mis canciones y no tengo nada que demostrar… Todas estas situaciones las han desestimado en la Fiscalía por falta de pruebas, ya hasta es un chiste y da risa".

El abogado Porfirio Ramírez Mendoza, quien representa al hermano de la cantante, explicó así al programa De Primera Mano hace unos días el problema: “Ellos, como hermanos, escribieron y realizaron conjuntamente estas canciones, para lo cual contamos con todos los elementos probatorios suficientes… Se inició una denuncia ante la Fiscalía General de la República por algunos delitos que consideramos se han cometido en perjuicio de él”.

Según acusó el compositor, él y Ana habrían compuesto varias canciones entre los años 2003 y 2004, cuando vivían juntos y Altagracia no sabía ni tocar la guitarra.

El cantante José Manuel Figueroa, quien fue pareja de Ana años atrás, también ha declarado ser coautor de “Fruta Prohibida”: “Se la compuse a ella y se la hice con muchísimo amor... Lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra... Lo dejo a las leyes de autor y a las instituciones que defienden los derechos autorales”.

