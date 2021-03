Anaya acompañó a enfermera en combi y festejó que no se haga caso a "locuras" de AMLO

Ricardo Anaya continúa con sus recorridos por los municipios del país, y esta vez acompañó a una enfermera en su camino para llegar al hospital, donde es responsable en aplicar pruebas de Covid-19.

A través de un video compartido en redes sociales, el excandidato del PAN mostró todo lo que tiene que viajar Yadira, quien se levanta a las 4:00 de la mañana y sale de su casa (en Ixtapaluca) a las 4:30 para después tomar una combi y más tarde subirse al Metro.

Después de dos horas de trayecto, Yadira llega a la Clínica 41 del IMSS en Magdalena de las Salinas en la alcaldía Gustavo A. Madero, para continuar con su labor ante la pandemia.

"Viajé con Yadira en combi y metro para mostrar y reconocer su esfuerzo y el de miles de integrantes del personal médico. ¡Muchas gracias al personal médico que trabaja sin descanso por nosotros!", publicó Anaya.

De igual forma, el político celebró que la gente no le haga caso a López Obrador, pues todos portan cubrebocas en la capital: "Me dio gusto ver que NADIE hace caso a AMLO en su locura de no usar cubrebocas".

