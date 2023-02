Andrea Legarreta recibió mensaje de Apio Quijano tras filtrarse beso con Erick Rubin

Andrea Legarreta, tras separación de Erick Rubín, recibió un mensaje de Apio Quijano, exintegrante de Kabah, con el que fue visto su expareja a los besos, tras filtrarse videos en redes sociales.

Todo empezó porque Erik Rubín y Apio Quijano son compañeros en el popular show 90’s pops tour, en donde en algunas presentaciones han bailado muy pegados e incluso se han besado, aunque ambos afirman que solo es parte del espectáculo. Es por eso por lo que el integrante de Kabah se mostró molesto por los chismes que afirman que es el tercer en discordia.

"Me cansa mucho que me metan en chismes y cosas, me da flojera el tema, no tengo que ver con Erik y Andrea, más que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto; lo que suceda en el escenario con Erik es una cuestión puramente actuación y ya", sentenció el cantante.

Los videos de Erik Rubín y Apio Quijano “besándose” dicen era "puro jugeteo" que causaron polémica esta seria la razón de la separacion de Andrea Legarreta. pic.twitter.com/HhCq1RTa9W — Fernando Diaz (@fdiaz2050) February 23, 2023

Así mismo, la conductora de Hoy le restó importancia a la situación, pues considera que solo son chismes.

"Me causan gracia (esos comentarios). También me causa gracia las reacciones de la gente. Hasta unos compañeros de ustedes me dijeron 'si fuera gay ¿lo apoyarías?'; dije 'Sí, ya qué'. Pero puedo decir que no es", comentó Legarreta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PABLO LYLE: FILTRAN FOTOGRAFÍA DEL ACTOR EN DONDE IMPACTÓ A SEGUIDORES POR SU CALVICIE