Andrés García: ¿Por qué Andrea García no asistió al funeral de su padre?

El 6 de abril de 2023, se llevó a cabo el funeral del actor mexicano Andrés García, quien falleció dos días antes a causa de una cirrosis. A pesar de la presencia de algunos famosos que asistieron para darle el último adiós, solo uno de sus hijos estuvo presente: Leonardo García, quien fue acompañado por su madre Sandra Vale.

La ausencia de los otros dos hijos, Andrés Jr. y Andrea, no sorprendió a muchos, debido a la mala relación que tenían con su padre. Sin embargo, fue Andrea García quien dio a conocer los motivos de su ausencia el día del funeral, aunque dedicó un conmovedor mensaje a su padre en ese día.

Andrea, quien se encontraba trabajando en una obra teatral en Estados Unidos, señaló en una entrevista que no podría asistir al funeral debido a compromisos laborales. "No sé si pueda ir la verdad. Desafortunadamente, yo vivo al día y si no trabajo no pago la renta y ya yo había pedido permiso para lo de la obra tres días, y si no voy a trabajar me corren, entonces no sé si pueda ir. Voy a hacer todo lo posible, pero no estoy segura de que pueda ir", manifestó la actriz.

A pesar de la distancia y las obligaciones laborales, Andrea no dejó pasar la oportunidad para despedir a su padre y le dedicó un emotivo mensaje en el día de su funeral. La muerte de Andrés García ha dejado un gran vacío en el mundo del espectáculo y ha sido una triste noticia para sus seguidores y familiares.

