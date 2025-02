Ángela Aguilar es acusada de robo por diseñador de moda

La cantante mexicana Ángela Aguilar nuevamente está metida en una polémica, aunque en esta ocasión no tiene nada que ver con su esposo Christian Nodal, sino con un famoso diseñador de moda, quien la acusa de robarle dos vestidos con un valor superior a los 250 mil pesos.



Quien acusa a la hija de Pepe Aguilar es el reconocido diseñador Jacob Meyer, que ha trabajado para personalidades como JLo y Paris Hilton, y quien según cuenta fue por allá del año 2019 cuando recibió en su exclusiva tienda de Melrose Avenue, en Los Ángeles, a Ángela Aguilar, aunque no fue él quien la reconoció, sino uno de sus empleados.

Fue en 2019 cuando Ángela visitó la tienda del diseñador en L.A./X|



“ Ella vino con su mamá, creo que tenía 16 años en ese tiempo, iba para unos premios de influencers en México”, comentó el diseñador para el programa El Gordo y La Flaca.



De hecho, fue por las referencias que le dio su empleado sobre Ángela Aguilar y por la promesa de ella que le regresaría sus vestidos tan pronto como pasara el evento al que asistiría, que el diseñador accedió a prestarle sin costo alguno dos vestidos a la interprete de la canción ‘Dime cómo quieres’, que antes habían utilizado las cantantes Carrie Underwood y la exSpice Girl, Mel B.

Ángela Aguilar se llevó un vestido que antes había utilizado Mel B/X|



“ Yo no permito que las piezas de celebridades se vayan de aquí a otros artistas porque no quiero que el mismo vestido como el del Mel B, en este caso, lo use en una entrega de premios ella y después lo use otra, a menos que a la celebridad no le importe.



“ Sólo se los di, yo usualmente cobro un alquiler o los vendo, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que se los iba a poner, que me iba a traer fotos y los vestidos”, agregó el modista.

¿Cuánto cuestan los vestidos?



Por último el diseñador Jacob Meyer pide que Ángela Aguilar que después de cinco años le regrese sus dos vestidos, que tienen un valor de 12 mil 500 dólar (más de 250 mil pesos).

Jacob Meyer pide a Ángela Aguilar que le devuelva sus prendas/X|



“ Las primeras dos semanas yo la llamaba y le preguntaba: ‘¿todo está bien?’, y después perdí el contacto (...) quiero mis vestidos de regreso, por 39 años, yo nunca había tenido un problema de que una celebridad tomara una pieza de mi tienda y no la devolviera”, comentó.

