¿Hijo de Elon Musk calló a Donald Trump?: “Tú no eres el presidente y debes irte”

En redes sociales se ha hecho viral un video en donde se puede apreciar al pequeño hijo de Elon Musk , de apenas 4 años y de nombre X Æ A-Xii, supuestamente decirle a Donald Trump que se calle, además de que lo desconoce como Presidente de Estados Unidos.

En días pasados Musk, multimillonario y dueño de empresas como Tesla y X, asistió a una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en el que el Presidente Trump le dio más facultades como titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Sin embargo, más allá de los anuncios, lo que robó la atención de los reporteros presentes y posteriormente en redes sociales fue la actitud del pequeño X Æ A-Xii, conocido como X, pues el hijo de Elon Musk al parecer calló al Presidente Donald Trump.



“ Quiero que cierres la boca”, según se percibe que le dice el niño al Presidente, sin que esto sea claro, para luego agregar: “Tú no eres el presidente y debes irte”.

La reacción de Donald Trump también llamó la atención, ya que en un principio parece que sí escuchó lo que le dijo al menor, pues lo ve y luego se sorprende cuando X Æ A-Xii dice la segunda frase, sin embargo, el político prefiere voltear y enfocarse en lo que está diciendo Elon Musk.



Esta situación ha generado diversas teorías, pero hasta el momento la única personas que se ha pronunciado al respecto es Grimes, cantante y madre del niño, quien reprobó que su hijo estuviera presente mientras se daba esa conferencia de prensa.

Uno hijo Elon Musk (de 12 que tiene), le dice a Trump:



“ I want you to shut your mouth.”



(Quiero que te calles la boca.)



