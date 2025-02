Carlos Slim lanza apuesta de 1 dólar a Elon Musk sobre que no llegará a Marte en 2028

Elon Musk, fundador de SpaceX, tiene planes para colonizar Marte con una misión no tripulada en 2028 y la llegada de humanos en 2030, con el objetivo de establecer asentamientos autosuficientes para 2044. Sin embargo, el empresario Carlos Slim ha mostrado escepticismo y ha retado a Musk a una apuesta de un dólar, afirmando que no llevará a cabo una misión tripulada a Marte en 2028.

Durante su conferencia anual el 10 de febrero, Carlos Slim realizó una declaración irónica en relación con los planes de Elon Musk, proponiendo una apuesta de 1 dólar a que Musk no logrará enviar una misión tripulada a Marte en 2028, tal como está previsto.

"Él dice que para el año 28 van a llegar a Marte y que van de regreso. Que van a ir personas y regresan, en 2028. Dile que le echo una apuestita a que no es cierto", comentó Slim.

Slim no solo hizo un pronóstico sobre la llegada de humanos a Marte, sino que también apostó 2 dólares a que la misión tripulada no se llevará a cabo en 2030, como lo planea Musk.

"Pero que el dólar diga 'me equivoqué tenías razón', y yo se lo pongo si llegan en el 2028, o para el 30 le doy 2 dólares", concluyó.

La respuesta provocó un debate y atrajo más atención de los medios hacia los planes de colonización de Marte que ha propuesto Musk.

