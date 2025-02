Selena Gomez rompe el silencio tras la polémica de la película 'Emilia Pérez': "la magia ha desaparecido"

Selena Gómez, protagonista de "Emilia Pérez", habló sobre las controversias de la película en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. Aunque ha mantenido un perfil bajo ante las críticas, mencionó la polémica relacionada con mensajes de su compañera Karla Sofía Gascón, también protagonista del filme. Desde su estreno, "Emilia Pérez" ha sido objeto de controversia.

Selena Gómez, protagonista de "Emilia Pérez", habló sobre las controversias de la película en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. | X |

Selena Gomez abordó las controversias en torno a su película durante el festival. Aunque se siente satisfecha con su participación, admitió que el estreno del filme se vio afectado por la polémica.

"Estoy muy bien, pero tengo que aceptar que parte de la magia ha desaparecido", sentenció.

Gómez expresó su orgullo por su trabajo en la película Emilia Pérez y afirmó que no tiene remordimientos sobre su papel en ella.

Selena Gomez shares how she’s feeling following the backlash to #EmiliaPerez star Karla Sofia Gascon at #SBIFF2025 pic.twitter.com/GrjVMAQKTI

— The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2025