Ángela Aguilar sobre su romance con Christian Nodal: 'Que la gente hable y diga lo que quiera'

A una semana de que se confirmara su romance con Christian Nodal, la cantante Ángela Aguilar rompió el silencio, pidiendo a la opinión pública que no los crucifiquen a ella y a su pareja, además negando que esté embarazada y ya se haya casado.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho.

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”, declaró la hija de Pepe Aguilar en entrevista para la revista Quién.

En otra parte de la entrevista, Ángela Aguilar cambió el discurso e indicó que no tiene por qué explicar su romance con Christian Nodal, restando importancia a las críticas en su contra de la opinión pública.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, agregó Ángela Aguilar.

