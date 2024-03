Atacan con arma blanca a comediante de Yucatán; su estado es crítico

Hace unos días se dio a conocer que Ricardo del Río, mejor conocido como ‘Taco de Ojo’, fue atacado con una arma blanca cuando bajaba de su automóvil en Mérida, Yucatán.

Un video muestra el momento en que el comediante llega a su destino y por detrás aparece otro auto donde se baja un sujeto con un cuchillo en la mano y va directo sobre él.

En las imágenes se ven los movimientos del agresor para luego salir huyendo, a los pocos segundo Ricardo está fuera del coche para pedir auxilio.

Comediante explica su ataque

‘Taco de Ojo’ explicó por medio de sus redes que su estado de salud hasta el momento es crítico, pues aún continúa delicado por las puñaladas que recibió donde su diafragma y un pulmón fueron los órganos más dañados.

“Seré breve y sincero con ustedes para evitar toda especulación. Recibí 7 puñaladas en el torso, pecho y abdomen, y por si fuera poco, mis brazos recibieron otras 13 aproximadamente, pues llegó un punto en el cual no podían contarse. Agradezco con el corazón a todos los que me apoyaron con un mensaje de apoyo, una donación y lo más importante, una oración. No puedo tocar el tema legal por respeto a la investigación, pero les prometo que escucharán la que viví de mis propios labios”, declaró.

Buscan a los responsables

El comediante expuso desde la cama del hospital, donde está internado, que luego contará a detalle lo que vivió, pero por el momento pide a su gente que ya no hagan más donaciones monetarias a la clínica porque tienen un problema con su sistema.

Por último, Ricardo dijo que su caso llegará hasta el fondo. Mientras la policía de Mérida dió a conocer que detuvieron a dos personas presuntamente involucradas con el ataque, pero al parecer ya fueron liberadas ante el reclamo de los familiares de que se trató de una detención ilegal.

EL MOMENTO EL ATAQUE

#VÍDEO| Momento del ataque al comediante yucateco "Taco de Ojo". El artista se estacionó frente a su estudio ubicado en Cuidad Caucel cuando se detuvo detrás una camioneta blanca de la cual descendó un hombre que lo atacó varias veces con un arma blanca. "Taco de Ojo" cruzó la… pic.twitter.com/mAzL1FWS0f — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) March 29, 2024

